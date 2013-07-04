版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 10:02 BJT

更新版 1-离岸人民币：台湾央行称市场没有发行人民币NCD需求

(新增台湾央行评论)

路透台北7月4日 - 台湾央行一位官员周四对路透表示，关于台湾银行业及票券业发行人民币NCD(存单)一事，市场目前对此并没有需求，台湾央行将尊重市场的需要。

这名央行官员表示，针对此事，银行业同业公会已于6月6日回函票券商公会，表示目前台湾市场并没有发行外币及人民币NCD的需求，因此本地媒体的报导有所误差。

台湾工商时报周四报导，台湾央行将再提出新的人民币开放政策，拟同意银行及票券业者发行人民币的NCD(可转让定存单)，增加资金进出、利用的机动性，全案已由票券公会研究。

报导引述相关人士称，央行不会亲自出面发行人民币NCD，但已同意在第一阶段先开放票券及银行业者发行人民币NCD。倘若银行能发行NCD，就银行而言，将可更加速吸收大额人民币存款到位，而对票券商而言，未来将有更多的人民币RP(附买回)生意可以作。(完) (记者 董永年/林妙容; 审校 屈桂娟)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐