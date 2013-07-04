更新版 1-离岸人民币：台湾央行称市场没有发行人民币NCD需求

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(新增台湾央行评论)
路透台北7月4日 - 台湾央行一位官员周四对路透表示，关于台湾银行业及票券业发行人民币NCD(存单)一事，市场目前对此并没有需求，台湾央行将尊重市场的需要。
这名央行官员表示，针对此事，银行业同业公会已于6月6日回函票券商公会，表示目前台湾市场并没有发行外币及人民币NCD的需求，因此本地媒体的报导有所误差。
台湾工商时报周四报导，台湾央行将再提出新的人民币开放政策，拟同意银行及票券业者发行人民币的NCD(可转让定存单)，增加资金进出、利用的机动性，全案已由票券公会研究。
报导引述相关人士称，央行不会亲自出面发行人民币NCD，但已同意在第一阶段先开放票券及银行业者发行人民币NCD。倘若银行能发行NCD，就银行而言，将可更加速吸收大额人民币存款到位，而对票券商而言，未来将有更多的人民币RP(附买回)生意可以作。(完) (记者 董永年/林妙容; 审校 屈桂娟)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。