港报社评：习李经改攻关，政策风险加大--信报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
中国6月官方非制造业采购经理人指数（PMI）继续滑落，反映景气欠佳。中国结构性改革正面临严峻“攻关”考验，经济增速能否在可控放缓下踏上转型之路，不确定性风险也无可避免增加。
近日银行间爆发“钱荒”，货币政策从紧难免进一步削弱投资信心。细看当前的经济困局，主要是工业增速滑落，若干工业领域产能过剩。资金不流向实体经济，除了金融的制度纰漏外，无疑也受到企业自身贷款需求不振的影响。李克强强调引导资金流向实体经济，不过，若经济无法形成新增长点，形势发展便难于乐观。
6月PMI跌至50点的扩缩分水线边缘，创下4个月新低。工业生产者出厂价格（PPI）连续15个月负增长，并创8个月新低。目前的经济环境其实需要适度的货币宽松条件，政策不能完全收紧不放。
容忍GDP增速下降的幅度会有限度，李克强日前强调今年可以达到7.5%水平，意味“稳增长”显得有一定迫切性，加速引导资金流向实体经济，在“盘活存量”条件下，必须提升货币流通的速度，但有效增加投资与消费，前提首先需要强化市场信心。
如今中国经济下行之势，在下半年维持适度的流动性宽松，比继续抽紧更切合当前宏观形势变化所需；与此同时，政府向市场释放“稳增长”的政策信息，强化对实体经济的投资和消费信心，也有迫切需要。
毫无疑问，目前中国经济正走到改革“攻关”路口，经济增速失序下滑的风险也升高，需要政府作出有效的选择，目前而言，稳增长无疑有着更大的政策迫切性。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。