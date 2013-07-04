港报社评：助富豪捐地建屋，政府有责难辞--经济日报7月4日

港府昨正式婉拒地产商捐地，促他和非牟利机构合作。此举可减政策与政治阻力，惟要成事，港府在基建、补地价甚至财务安排要以公帑配合。

港府有地竟不要，个中应因两个难处。一是政策上，李兆基原建议以每个100万港元的建筑成本价、零首期助年轻人上车，惟此与现有资助房屋政策格格不入，港府若接纳建议，须由零开始草拟规章法例，单完成有关程序便旷日持久。

二是政治上，香港社会日趋政治化，港府难免深忧此将惹来官商勾结之嫌，为免瓜田李下，徒添日后利益输送疑团，惟有打退堂鼓。

然而，香港年轻人置业难，富商捐地助上车，对香港社会并非坏事。港府建议李兆基和非牟利组织合作，相信是要淡化政府角色，惟计划推展时势有不少难题需港府审慎处理，此最少有三方面。

其一，要将李兆基捐出的农地改作住宅用途，势涉及补地价，到底港府会否因计划的公益性质，减收或不收地价？业主日后在市场上出售单位，应否如居屋般补回差价？此将无可避免涉及公帑，势惹争议。

其二，李兆基昨指拟捐出的七幅土地中，仅两幅配套较成熟，不少土地仍需社区设施等配套。港府或须更动城市规划，基建更涉公帑，亦恐被质疑是为其他相邻的商业项目铺桥开路。

其三，住宅项目发展需时或长达4-5年，涉及成本以亿元计，自负盈亏的非牟利组织若要承担此额外开支，恐甚吃力，资金从何而来？

富豪欲捐地建廉价住宅，以惠公众，相信普遍市民亦乐见其成。惟个中难题恐层出不穷，港府处理时必须站稳公众利益，手腕更要灵活。(A10)