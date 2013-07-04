港报社评：助富豪捐地建屋，政府有责难辞--经济日报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
港府昨正式婉拒地产商捐地，促他和非牟利机构合作。此举可减政策与政治阻力，惟要成事，港府在基建、补地价甚至财务安排要以公帑配合。
港府有地竟不要，个中应因两个难处。一是政策上，李兆基原建议以每个100万港元的建筑成本价、零首期助年轻人上车，惟此与现有资助房屋政策格格不入，港府若接纳建议，须由零开始草拟规章法例，单完成有关程序便旷日持久。
二是政治上，香港社会日趋政治化，港府难免深忧此将惹来官商勾结之嫌，为免瓜田李下，徒添日后利益输送疑团，惟有打退堂鼓。
然而，香港年轻人置业难，富商捐地助上车，对香港社会并非坏事。港府建议李兆基和非牟利组织合作，相信是要淡化政府角色，惟计划推展时势有不少难题需港府审慎处理，此最少有三方面。
其一，要将李兆基捐出的农地改作住宅用途，势涉及补地价，到底港府会否因计划的公益性质，减收或不收地价？业主日后在市场上出售单位，应否如居屋般补回差价？此将无可避免涉及公帑，势惹争议。
其二，李兆基昨指拟捐出的七幅土地中，仅两幅配套较成熟，不少土地仍需社区设施等配套。港府或须更动城市规划，基建更涉公帑，亦恐被质疑是为其他相邻的商业项目铺桥开路。
其三，住宅项目发展需时或长达4-5年，涉及成本以亿元计，自负盈亏的非牟利组织若要承担此额外开支，恐甚吃力，资金从何而来？
富豪欲捐地建廉价住宅，以惠公众，相信普遍市民亦乐见其成。惟个中难题恐层出不穷，港府处理时必须站稳公众利益，手腕更要灵活。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。