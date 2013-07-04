港报社评：协助非牟利机构落实捐地建屋--文汇报7月4日

发展局局长陈茂波昨日表示，有意捐地的土地拥有者，由于不同捐赠者所提出的捐赠条件和想实现的理想不相同，建议捐赠者与非牟利机构例如房协等商讨。政府建议是为了更好地实现捐地人士的想法，亦是对捐地人士对社会承担的肯定。政府未来应进一步提供各种政策，积极玉成捐地建屋的美事。

恒基地产主席李兆基主动提出以私人名义捐出新界农地，以兴建1万个楼价约100万港元的单位，协助年青人上楼。政府建议将捐地交由非牟利机构执行，让捐地人士能实现他们贡献社会的理想，也是对李兆基和其他有意捐地的地产商对社会贡献和承担的肯定。

事实上，政府本身有既定的房屋和土地政策，土地发展亦涉及不少条款限制，这可能与捐地人士的意愿不一致，需时商讨解决，可能令捐地计划难以实现。房协是配合政府房屋政策的专业非牟利机构，具备丰富的资助房屋兴建和管理经验，相对政府来说较灵活弹性。政府建议把捐地交由如房协一类非牟利机构发展，可为捐地计划拆墙松绑，有利实现捐地人士贡献社会的理想。

目前房协已表示乐意进一步研究捐地建议，然而发展农地时，房协须考虑有关土地规划、地价、项目的财务安排等前期因素，也要考虑期间遇到的供电、污水处理、交通接驳等问题。另外，房协发展大片农地，可能出现资金不足、职权有限的问题。政府应想方设法，密切与相关非牟利机构沟通，积极排除障碍；同时应制定捐地机制，吸引更多地产商捐地，在增加土地供应、促进社会和谐方面取得双赢局面。(A04)