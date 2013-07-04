港报社评：协助非牟利机构落实捐地建屋--文汇报7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
发展局局长陈茂波昨日表示，有意捐地的土地拥有者，由于不同捐赠者所提出的捐赠条件和想实现的理想不相同，建议捐赠者与非牟利机构例如房协等商讨。政府建议是为了更好地实现捐地人士的想法，亦是对捐地人士对社会承担的肯定。政府未来应进一步提供各种政策，积极玉成捐地建屋的美事。
恒基地产主席李兆基主动提出以私人名义捐出新界农地，以兴建1万个楼价约100万港元的单位，协助年青人上楼。政府建议将捐地交由非牟利机构执行，让捐地人士能实现他们贡献社会的理想，也是对李兆基和其他有意捐地的地产商对社会贡献和承担的肯定。
事实上，政府本身有既定的房屋和土地政策，土地发展亦涉及不少条款限制，这可能与捐地人士的意愿不一致，需时商讨解决，可能令捐地计划难以实现。房协是配合政府房屋政策的专业非牟利机构，具备丰富的资助房屋兴建和管理经验，相对政府来说较灵活弹性。政府建议把捐地交由如房协一类非牟利机构发展，可为捐地计划拆墙松绑，有利实现捐地人士贡献社会的理想。
目前房协已表示乐意进一步研究捐地建议，然而发展农地时，房协须考虑有关土地规划、地价、项目的财务安排等前期因素，也要考虑期间遇到的供电、污水处理、交通接驳等问题。另外，房协发展大片农地，可能出现资金不足、职权有限的问题。政府应想方设法，密切与相关非牟利机构沟通，积极排除障碍；同时应制定捐地机制，吸引更多地产商捐地，在增加土地供应、促进社会和谐方面取得双赢局面。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。