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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 09:05 BJT

日本已公布经济指标--2013/7/4

经济指标                       时间       最新数据        前月/前季数        下次公布时间     预估值
                                                                        据           (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)       第一季          +1.0%  r           +0.3%  r               --         --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/      6月          +0.2%              +0.1%             7月25日         --
 y)                                                                                             
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/      5月           持平              -0.4%             7月25日         --
 y)                                                                                             
 工业生产(m/m)                       5月          +2.0%  p           +0.9%  r          7月12日         --
 失业率                              5月           4.1%  @            4.1%  @     7月29日-30日         --
 贸易收支(亿日圆)                    5月      逆差9,939          逆差8,799             7月23日         --
 所有家庭实质支出(y/y)               5月          -1.6%              +1.5%             7月29日         --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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