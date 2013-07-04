中国经济：下半年将保持中速平稳增长，全年GDP预估增长7.6%左右--国家信息中心

路透北京7月4日 - 中国国家信息中心发布宏观经济报告称，中国宏观经济下半年将保持中速平稳增长态势。预计今年GDP增长7.6%左右，CPI上涨2.5%左右。

中国证券报周四援引该份报告称，中国先行指数今年前5个月基本稳定，并领先工业生产等一致指标约半年时间，下半年中国经济有望保持稳定增长态势。初步预计，全年出口将增长10%左右，进口增长8%左右，全年外贸顺差2,800亿美元左右。

全年固定资产投资名义增长将达20%左右。房地产开发投资预计增长18.8%左右。服务业投资亦会加快；但消费依然趋弱，预计全年社会消费品零售额增长13%左右，实际增速略慢于上年。

中国先行指数由固定资产计划投资额、企业库存、粗钢产量、汽车产量、信贷规模等指标构成。

报告并认为，随着企业回补库存，工业生产将有所加快。但制造业因产能过剩和企业利润减少，削弱企业投资能力，下半年制造业投资会稳中趋缓。

中国一季度GDP增速回落至7.7%后，中国最新发布的官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，经济仍在底部运行。

报告并指出，房价回归合理变得更加漫长，但持续大涨的概率并不大。理由是，今年房地产刚性需求会不断释放，中国货币流动性偏松，推动房价上涨。同时，现行的房地产调控政策并未涉及房地产保有环节的税收，对调控前持有多套住房的房地产所有者来说，持有住房的成本并未发生明显改变。但以限购和限贷为主的房地产政策会对新的投资和投机性需求形成抑制，部分城市存量房较大，因此房价大涨的概率并不大。

其并强调，要尽快扩大房产税征收范围，按照人均居住面积征收累进房产税，大幅增加住房持有成本，挤出投机投资房源；加快推进不动产统一登记制度的实施，挤出部分非自住以及非正当获得的房源等。

报告强调，下半年在继续坚定实施积极财政政策和稳健货币政策同时，要特别要关注美国退出量化宽松政策后出现的新动向，防控热钱借道跨境流动，灵活运用公开市场操作工具，保持市场流动性合理适度，防范局部性金融风险演变为系统性金融风险。大力发展债券市场，适时启动IPO，加快利率市场化改革步伐。保持人民币汇率基本稳定，避免过快单边升值等。

此外，报告还称，下半年要下决心调降过剩产能，积极防范和化解地方债务风险，尽快建立并完善地方政府债券发行制度等。（完）