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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 09:22 BJT

****《港报快速浏览》--7月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：从功利实用层面看香港政制安排，事情会简单得多--明                  
 报                                                           
 港报社评：引陈玉峰为监，衡量占中代价--星岛日报                              
 港报社评：助富豪捐地建屋，政府有责难辞--经济日报                            
 港报社评：协助非牟利机构落实捐地建屋--文汇报                                
 港报社评：习李经改攻关，政策风险加大--信报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：钱荒预告政策转向--信报                                        
 港报财经评论：港股再次造底，考验上周低位--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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