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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 09:49 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元恢复上升趋势，21日移动均线切入位为关键水准

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* 英镑/澳元昨日上涨1.5%，之前公布的英国数据颇为强劲，且澳元继续遭遇全面抛售

* 所创趋势新高1.6923现为阻力位

* 上看1.7370，此为2008/2013年跌势的23.6%回档位

* 21日移动平均线今日构成底部，支撑位在1.6552

* 英镑/澳元在亚洲市场走弱，因出现澳元逢低买盘

* 相关技术图表(link.reuters.com/juh49t)

（完）

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(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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