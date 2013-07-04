香港个股：华润燃气料非居民客户平均气价最多升18%，有信心提价

路透香港7月4日 - 中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司 称，根据最新天然气价格方案，预期其非居民用户之综合价格最高升幅为18%，并有信心于短时间内完成提价。

华润然气周三晚间在一份声明中称，现有用气量提价幅度为每立方米0.4元人民币，相当于其现有非居民用户均价之15%，而新增气量的加幅更高，但占集团今年预期销气量比重10%以下，因此预期非居民用户之综合提价幅度最高18%，或每立方米0.5元。

“华润燃气认为是次提价幅度温和，非居民用户能接受。”声明并称，“更重要的是，即使在提价后，燃气仍比同等热能值的燃料（如燃油及电力）便宜30%，用于汽车，亦较气油便宜40%。”

华润燃气表示，集团可利用已建立的气价联动机制，加快成本转移的过程，公司有信心在最短的时间内把提价转移。除位于福建和昆明等不使用管道天然气的项目，以以及广东和广西等已使用新市场基础定价公式的城市燃气项目外，大部分华润燃气的城市燃气项目将对非居民用户实施提价。

公司并称，是次提价不会影响天然气的整体需求，而2013年预期增长目标也不会改变。

华润燃气高管此前表示，预期今年的售气量按年增长20%。而公司于去年的售气量为92.68亿立方米，其中60%为工商用户，27%为居民用户、12%供给加气站。

国家发改委上周公布，自7月10日起，调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元人民币提高到每立方米1.95元。

通知规定，此次非居民用天然气价格调整，将天然气分为存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元，其中化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源（燃料油、液化石油气）价格的85%确定。

市场担心气价大幅提升会对需求造成负面影响，尤其是燃气供应商可能无法成功将成本转嫁予客户，会对自身利润带来压力，导致整个燃气板块股价下挫。