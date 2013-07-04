香港个股：华润燃气料非居民客户平均气价最多升18%，有信心提价

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司 称，根据最新天然气价格方案，预期其非居民用户之综合价格最高升幅为18%，并有信心于短时间内完成提价。
华润然气周三晚间在一份声明中称，现有用气量提价幅度为每立方米0.4元人民币，相当于其现有非居民用户均价之15%，而新增气量的加幅更高，但占集团今年预期销气量比重10%以下，因此预期非居民用户之综合提价幅度最高18%，或每立方米0.5元。
“华润燃气认为是次提价幅度温和，非居民用户能接受。”声明并称，“更重要的是，即使在提价后，燃气仍比同等热能值的燃料（如燃油及电力）便宜30%，用于汽车，亦较气油便宜40%。”
华润燃气表示，集团可利用已建立的气价联动机制，加快成本转移的过程，公司有信心在最短的时间内把提价转移。除位于福建和昆明等不使用管道天然气的项目，以以及广东和广西等已使用新市场基础定价公式的城市燃气项目外，大部分华润燃气的城市燃气项目将对非居民用户实施提价。
公司并称，是次提价不会影响天然气的整体需求，而2013年预期增长目标也不会改变。
华润燃气高管此前表示，预期今年的售气量按年增长20%。而公司于去年的售气量为92.68亿立方米，其中60%为工商用户，27%为居民用户、12%供给加气站。
国家发改委上周公布，自7月10日起，调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元人民币提高到每立方米1.95元。
通知规定，此次非居民用天然气价格调整，将天然气分为存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元，其中化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源（燃料油、液化石油气）价格的85%确定。
市场担心气价大幅提升会对需求造成负面影响，尤其是燃气供应商可能无法成功将成本转嫁予客户，会对自身利润带来压力，导致整个燃气板块股价下挫。
华润燃气周四早盘初段跌0.74%，报18.66港元；大市恒生指数 则升1.38%。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。