路透调查：日圆料持续走贬，因美联储缩减QE前景提振美元走强

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 预测日圆兑美元12个月后贬至107日圆
* 美联储缩减刺激措施将使美元获良好支撑
路透7月3日 - 周三公布的路透调查显示，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备缩减资产购买，在美元普涨影响下，未来一年日圆料将走贬。
高风险资产第一季表现亮丽，但美联储宽松措施终将结束的可能，全面引发市场不安情绪。
美元/日圆上周走势拉锯，曾跌至三个月低点93.78，主要因日本股市大跌。但在接近月底时，美元收复失地，周三时触及四周高位100.85。
路透在7月1-3日访问60多位顶尖外汇分析师，受访者预测一个月后美元/日圆将在目前约100日圆水准附近，三个月后在102，一年后在107。
虽然普遍看法与上个月调查差不多，但预测值区间反映出过去几个月日圆走软倾向，有利于出口导向的日本经济。
此外，调查结果连续第二个月显示美元在整段预测时间将维持高于100日圆，为2008年9月以来首见。
“美元应会受惠于美联储未来一年开始减弱宽松程度，”UniCredit资深外汇分析师Roberto Mialich指出。“日圆预测值降低也是因为日本央行宽松立场所致。”
“美元兑所有货币走强，这已经不再是日圆独自走弱，”汇丰外汇策略主管David Bloom称。
日圆料将温和走贬，因日本首相安倍晋三刺激长期生产力及竞争力的策略不明朗，令分析师感到失望。
“日本已经三个月没有任何进展。市场原本等待安倍的第三支箭，但箭并未射出。他把箭抽了出来，但不愿发射，”Bloom称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。