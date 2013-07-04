路透调查：日圆料持续走贬，因美联储缩减QE前景提振美元走强

* 预测日圆兑美元12个月后贬至107日圆

* 美联储缩减刺激措施将使美元获良好支撑

路透7月3日 - 周三公布的路透调查显示，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备缩减资产购买，在美元普涨影响下，未来一年日圆料将走贬。

高风险资产第一季表现亮丽，但美联储宽松措施终将结束的可能，全面引发市场不安情绪。

美元/日圆上周走势拉锯，曾跌至三个月低点93.78，主要因日本股市大跌。但在接近月底时，美元收复失地，周三时触及四周高位100.85。

路透在7月1-3日访问60多位顶尖外汇分析师，受访者预测一个月后美元/日圆将在目前约100日圆水准附近，三个月后在102，一年后在107。

虽然普遍看法与上个月调查差不多，但预测值区间反映出过去几个月日圆走软倾向，有利于出口导向的日本经济。

此外，调查结果连续第二个月显示美元在整段预测时间将维持高于100日圆，为2008年9月以来首见。

“美元应会受惠于美联储未来一年开始减弱宽松程度，”UniCredit资深外汇分析师Roberto Mialich指出。“日圆预测值降低也是因为日本央行宽松立场所致。”

“美元兑所有货币走强，这已经不再是日圆独自走弱，”汇丰外汇策略主管David Bloom称。

日圆料将温和走贬，因日本首相安倍晋三刺激长期生产力及竞争力的策略不明朗，令分析师感到失望。

“日本已经三个月没有任何进展。市场原本等待安倍的第三支箭，但箭并未射出。他把箭抽了出来，但不愿发射，”Bloom称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)