中国新债：国开行下周二招标发行四期Shibor浮息债，至多200亿元

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月4日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(9日)招标发行今年第32-35期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4")，期限分别为一、三、五、七年，总量不超过200亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次发行的四期新债，债券固定面值，均采用单一利差（荷兰式）招标方式。
国开行表示，债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和7年期均为0.10%；各品种均无兑付手续费。
国开行于今年初推出浮息债四债联发，并且包括定存基准及Shibor基准两个品种。该行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债"，期限包括一年，三年，五年，七年和10年五期固息债。每批发行规模基本为300亿元。国开行隔周对首次发行的各品种进行增发，一般以三个月为一个周期。
该次增发债具体条款如下:
第32期第一次增发 第33期第一次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
招标时间 7月9日9:30-10:30 7月9日9:30-10:30
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 7月23日 7月23日
缴款日 7月23日 7月23日
分销期 7月10日-7月23日 7月10日-7月23日
上市日 7月25日 7月29日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 无 债券面值的0.05%
发行人增发权利 保留 保留
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第34期第一次增发 第35期第一次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
招标时间 7月9日9:30-11:10 7月9日9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 7月23日 7月23日
缴款日 7月23日 7月23日
分销期 7月10日-7月23日 7月10日-7月23日
上市日 7月29日 7月29日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化，发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。