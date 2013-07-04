中国新债：国开行下周二招标发行四期Shibor浮息债，至多200亿元

路透北京7月4日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(9日)招标发行今年第32-35期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4")，期限分别为一、三、五、七年，总量不超过200亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次发行的四期新债，债券固定面值，均采用单一利差（荷兰式）招标方式。

国开行表示，债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和7年期均为0.10%；各品种均无兑付手续费。

国开行于今年初推出浮息债四债联发，并且包括定存基准及Shibor基准两个品种。该行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债"，期限包括一年，三年，五年，七年和10年五期固息债。每批发行规模基本为300亿元。国开行隔周对首次发行的各品种进行增发，一般以三个月为一个周期。

该次增发债具体条款如下:

第32期第一次增发 第33期第一次增发

------------------------------------------------------------

招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 7月9日9:30-10:30 7月9日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月23日 7月23日

分销期 7月10日-7月23日 7月10日-7月23日

上市日 7月25日 7月29日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 无 债券面值的0.05%

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------

第34期第一次增发 第35期第一次增发

------------------------------------------------------------

招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 7月9日9:30-11:10 7月9日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月23日 7月23日

分销期 7月10日-7月23日 7月10日-7月23日

上市日 7月29日 7月29日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化，发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)