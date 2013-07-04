香港个股：东力实业终止价值72亿港元配售协议，复牌早盘最多跌13%

路透香港7月4日 - 招商地产 注资东力实业 的交易出现阻滞，东力实业表示原订向招商地产及独立人士发行价值逾72亿港元新股，用以支付向招商地产收购资产的配售协议终止。东力周四早盘复牌股价受压，最多曾逆市跌逾13%。

因此，原订下周一（8日)就有关决议配售新股而召开的股东特别大会将会延迟。

东力实业周三晚间的声明称，由于收购招商土地的一批地产项目中，其中一个位于南京的雍华府项目的G54地块整块土地的国有土地使用证尚未取得，因此终止配售协议。而收购事项原来预期在7月11日或之前完成。

“雍华府国有土地使用证无法在预期的收购完成日之前获得。公司将继续采取必要步骤尽快获得该国有土地使用证。”东力实业称。

公司表示，关于任何融资安排（包含公司股份配售）的进一步详情将在适当的时候公告。

东力实业表示，将据其中国法律顾问的意见，如可于7月31日前取得有关国有土地使用证，经扩大集团在履行其于已经签署的预售合约项下的责任时并无任何风险。该法律意见没有改变。

招商地产早前买壳原来从事电子贸易业务的东力实业，并向后者注入近50亿元人民币资产，冀打造公司为海外上市平台。不过，由于招商地产在收购东力24个月内向其注资，依据香港联交所有关规定将构成反向收购，并获上市委员会原则上批准东力实业就收购提出的新上市申请。

但公司仍须取得独立股东的批准，以授权其透过向招商地产及其他投资者发行合共38.37亿股新股(其中向招商地产发行不超过28.97亿股)，作为支付收购资产的对价。发行新股每股作价1.888港元。

东力实业周二暂停买卖，今天恢复交易后早盘最多曾跌13.2%，香港时间09:54跌幅略为收歛至8.9%。大盘恒生指数 升1.19%。(完)

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