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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 10:25 BJT

韩国股市：盘中小涨但重要科技股下跌，投资者态度审慎

路透首尔7月4日 - 韩国股市周四上涨，但投资者态度审慎抑制升势，隔夜美国公布的数据好坏参半，周五则有重要企业获利和就业数据出炉。

0148GMT时，韩股综合股价指数 上涨0.4%至1,831.21点。

“今日市场升势将有限，美国(7月4日)为公共假期，且三星电子明日将公布获利估值，”现代证券市场分析师Bae Sung-young表示。

“如果三星电子公布的数据与市场预期相符，我们或许会见到市场在目前水准有更好的支撑，甚至可能带动进一步的升势，”Bae并称。

分析师称，投资者也关注周五公布的美国就业报告。

三星电子 小跌0.3%，LG显示器 跌2.8%。(完) 　　

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