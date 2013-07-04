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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 10:31 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘弹升，美国民间就业优于预期带动

路透台北7月4日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四盘初弹升。上日美国ADP民间就业数据优于预期，令市场揣测周五公布的非农数据是否也将转佳，交易商藉此偏空操作，殖利率上行速度加快。

交易员表示，本来市场预期今天美国公共假期及周五非农公布前，市场应逐渐冷静沉淀，然而美国经济数据表现不弱，配合本地交易商偏空操作意愿升高，令空方气势正盛，五年券盘中殖利率再触一周高位。

〞整个市场的气氛就是偏空，上方买盘很稀疏，而且QE退场就是势在必行。〞一证券商交易员称。

五年券102/2早盘高位暂报1.0677%至逾一周高点，前高为今年高位落在6月24日报1.083%。今年高位若突破，殖利率将扬升至约两年新高。

10年券102/6 殖利率盘中高位1.4870%，续创10年券 殖利率的23个月高位，前高在2011年8月4日报1.49%。

此外，下午将标售台电公司债，交易商指出，上午台电债下单状况不佳，预料午后标出利率将走扬，需求量显得十分薄弱，同样为公债市场加添空头气氛。

路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电标售的10年期公司债，得标利率将落在1.680-1.715%附近。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业岗位增加18.8万个，高于分析师的预期。

交易员观察市场最新动态：

* 五年及10年券殖利率再创波段高位

* 美债稳于2.50%附近，令空方较为放心

* 银行端买盘暂不积极但伺机而动

* 五年券今年高点1.083%今日料仍不易突破

* 买盘谨慎待盘势止稳后进场意愿才会增加

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2在1.045-1.07%

* 102/6在1.46-1.50%

本地时间10:18最新报价：

* 102/2殖利率弹1.4基点，报1.0600%。

* 102/6殖利率弹1.95基点，报1.4815%。

以下为最新相关报导链接：

* 美债周五展望：公债价格下滑，投资人翘首以待周五非农就业报告

* 综述：美国最新就业数据令人乐观，但贸易和服务业前景不佳

* 欧元区政经焦点：葡萄牙总理力图化解政治危机，将与人民党领袖会谈

* 标题新闻：美联储主席贝南克将在本月10日就美联储政策记录，汲取的教训及未来前景发表演说

* 美国FED焦点：联储对外沟通政策频出差池，形成自我束缚

* 美国经济：当前美国每月就业增速可能使得失业率一年降低0.5个百分点--穆迪

* 路透调查：美国6月非农就业岗位料增16.5万个，失业率或下降至7.5% (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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