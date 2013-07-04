台湾债市：五年公债殖利率早盘弹升，美国民间就业优于预期带动

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北7月4日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四盘初弹升。上日美国ADP民间就业数据优于预期，令市场揣测周五公布的非农数据是否也将转佳，交易商藉此偏空操作，殖利率上行速度加快。
交易员表示，本来市场预期今天美国公共假期及周五非农公布前，市场应逐渐冷静沉淀，然而美国经济数据表现不弱，配合本地交易商偏空操作意愿升高，令空方气势正盛，五年券盘中殖利率再触一周高位。
〞整个市场的气氛就是偏空，上方买盘很稀疏，而且QE退场就是势在必行。〞一证券商交易员称。
五年券102/2早盘高位暂报1.0677%至逾一周高点，前高为今年高位落在6月24日报1.083%。今年高位若突破，殖利率将扬升至约两年新高。
10年券102/6 殖利率盘中高位1.4870%，续创10年券 殖利率的23个月高位，前高在2011年8月4日报1.49%。
此外，下午将标售台电公司债，交易商指出，上午台电债下单状况不佳，预料午后标出利率将走扬，需求量显得十分薄弱，同样为公债市场加添空头气氛。
路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电标售的10年期公司债，得标利率将落在1.680-1.715%附近。
美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业岗位增加18.8万个，高于分析师的预期。
交易员观察市场最新动态：
* 五年及10年券殖利率再创波段高位
* 美债稳于2.50%附近，令空方较为放心
* 银行端买盘暂不积极但伺机而动
* 五年券今年高点1.083%今日料仍不易突破
* 买盘谨慎待盘势止稳后进场意愿才会增加
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2在1.045-1.07%
* 102/6在1.46-1.50%
本地时间10:18最新报价：
* 102/2殖利率弹1.4基点，报1.0600%。
* 102/6殖利率弹1.95基点，报1.4815%。
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* 路透调查：美国6月非农就业岗位料增16.5万个，失业率或下降至7.5% (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。