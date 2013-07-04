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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 10:28 BJT

台湾汇市：台币盘初实际交易区间陷于盘整，静待非农就业数据出炉

路透台北7月4日 - 台币兑美元 周四盘初实际成交价位较上日持平，市场屏息等待美国周五公布非农就业数据。盘面仅见进出口商的实质需求，但金额都不大。

交易员认为，今日若无突发事件影响，盘中台币料将在狭幅区间内整理。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在30.050-30.070，上日在30.050-30.075。央行上日作价收于30.302。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点溢价幅度收敛，报价为0.005/0.017，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.083/113左右，上日收在30.050。

本地时间10:22时，台币兑美元升值2.37角报30.065。

交易员观察市场最新动态：

* 美国ADP就业数据还不错，周五非农就业数据偏正面看待

* 进口商担忧美元在数据发布后走强，先小幅买进美元

* 出口商美元卖单挂在30.0之上，买卖力道基本上均衡

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.050-30.080

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(记者 董永年; 审校 曾祥进)

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