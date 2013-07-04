台湾汇市：台币盘初实际交易区间陷于盘整，静待非农就业数据出炉

全球金市：现货金触及两个月高位，因特朗普政策不确定性拖累美元

美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并对美国制造业高管表示，他将对把美国工厂转移到海外，然后把产品卖到美国的公司征收高额边境税。