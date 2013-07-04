台湾汇市：台币盘初实际交易区间陷于盘整，静待非农就业数据出炉

全球金市：现货金触及两个月高位，因特朗普政策不确定性拖累美元
美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并对美国制造业高管表示，他将对把美国工厂转移到海外，然后把产品卖到美国的公司征收高额边境税。
路透台北7月4日 - 台币兑美元 周四盘初实际成交价位较上日持平，市场屏息等待美国周五公布非农就业数据。盘面仅见进出口商的实质需求，但金额都不大。
交易员认为，今日若无突发事件影响，盘中台币料将在狭幅区间内整理。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在30.050-30.070，上日在30.050-30.075。央行上日作价收于30.302。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点溢价幅度收敛，报价为0.005/0.017，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.083/113左右，上日收在30.050。
本地时间10:22时，台币兑美元升值2.37角报30.065。
交易员观察市场最新动态：
* 美国ADP就业数据还不错，周五非农就业数据偏正面看待
* 进口商担忧美元在数据发布后走强，先小幅买进美元
* 出口商美元卖单挂在30.0之上，买卖力道基本上均衡
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.050-30.080
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(记者 董永年; 审校 曾祥进)
美国总统特朗普周一正式决定，美国将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并对美国制造业高管表示，他将对把美国工厂转移到海外，然后把产品卖到美国的公司征收高额边境税。
路透北京1月24日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至94.63；SDR篮子指数微跌至95.7，BIS篮子指数微跌至95.97 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.21%，SDR篮子指数升0.21%，BIS指数跌0.28% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要 今日中间 较上日升贬点数 货币 价 人民币 6.8331 241 欧元 7.3644 -135 日圆 6.0689 -480 港元 0.8809 29.8 英镑 8.566 -7
--中国国务院新闻办举行新闻发布会，国土资源部部长姜大明、副部长曹卫星和中央农村工作领导小组副主任韩俊、农业部副部长余欣荣介绍《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》有关情况。(0200)