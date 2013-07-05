《中国债券市场每日交易备忘》--7月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国南车 15亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承 长沙先导投资控股20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 神华集团150亿元九个月期超短期融资券011322002，票面利率4.50% 安信证券10亿元82天短期融资券1390053，票面利率4.79% 华泰证券 30亿元85天期短融1390052，票面利率5.08% 潍坊歌尔集团4亿元三年期中票101353001，票面利率5.60% 浙江民泰商业银行15亿元三年期固息债1320003，票面利率4.99% 财政部代发242亿元三年期固息地方债139103，票面利率3.79% ============================================================================ 三、缴款： 黑龙江高速公路集团15亿元一年期短融 南方航空集团10亿元五年期中票 福建宁德中小企业1.3亿元三年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中国国家开发银行3亿元七年期浮息(美元六个月LIBOR基准)美元债0602019到期兑付，基本利差0.36% 中国大唐集团公司50亿元一年期短融041252023到期兑付，票面利率3.63% 北京市热力集团10亿元一年期短融041259037到期兑付，票面利率3.95% 重庆力帆控股有限公司4亿元一年期短融041259039到期兑付，票面利率5.10% 七匹狼 1亿元一年期短融041260038到期兑付，票面利率5.10% 河北建投新能源有限公司2亿元一年期短融041262029到期兑付，票面利率4.27% 陕西华商传媒集团4亿元一年期短融041269017到期兑付，票面利率4.64% 中国华能集团20亿元10年期固息债058011付息，票面利率5.02% 嘉兴现代服务业发展投资集团18亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180127付息，票面利率6.80% 鹤壁市经济建设投资10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180128付息，票面利率7.20% 诸暨市城建投公司15亿元七年期固息债1180129付息，票面利率6.92% 张江口通泰控股集团18亿元七年期固息债1180130付息，票面利率6.90% 汉口银行21亿元三年期固息债1220012付息，票面利率4.50% 汉口银行29亿元五年期固息债1220013付息，票面利率4.80% 中国铁路总公司180亿元10年期固息债1280194付息，票面利率4.45% 东台市交通投资建设集团10亿元六年期固息债1280196付息，票面利率7.39% 北京建工集团公司8亿元七年期固息债1280197付息，票面利率5.95% 滨城区经济开发投资8亿元七年期固息债1280198付息，票面利率6.50% 北京市热力集团10亿元三年期中票1282238付息，票面利率4.39% 山东高速 15亿元五年期中票1282239付息，票面利率4.56% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行金融市场司副巡视员刘建红表示，目前中国信贷资产证券化市场开展常规化业务的条件基本具 备，下一步希望会同各个部门积极研究，将其作为常规性业务开展，发挥其盘活存量、分散风险的积极作用。 --中国新股发行改革方案在集合各方意见后有望正式公布。尽管具体时间不明，但投行已在按照最快7月底8月 初有公司率先获得批文来安排工作进度，发行暗战打响。 --中国财政部周四下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数 量由此前的四家，扩大至六家。 7/9国家统计局公布6月工业品价格指数(PPI) (5月为-2.9% ) 居民消费价格指数(CPI) (5月为2.1% ) 7/10海关发布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差为204.3亿美元) 7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户) (1-5月为20.4%) 社会消费品零售总额 (5月为12.9%) 工业增加值 (5月为9.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽、边竞)