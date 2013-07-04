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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 10:31 BJT

台湾股市：盘中几近持平，宏达电再度下跌

路透台北7月4日 - 台湾股市周四盘中在审慎交投中几近持平，智能手机厂商宏达电 扩大近期跌势，因担心其季度财报，以及今年下半年的展望。

0150GMT时，台股加权股价指数 小升0.02%至7,913.22点，上交易日下跌1.3%。

宏达电股价挫跌3%，本周迄今已大跌约15%。该公司周五将公布财报。

不过，联电 股价大涨2.4%。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超48.48亿台币，为连续第三个交易日卖超，累计金额为159.58亿台币。上日修正后为卖超69.08亿。 (完) 　　

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