澳新汇市：澳元触及三年新低后处于守势，市场心态谨慎

“我们仍预计澳元将处于守势，底部区间还没出现，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)研究报告称。“澳元现在即使是对小事件的反应都很脆弱。”

澳洲央行总裁史蒂文斯周三对强势澳元的韧性表示惊讶，不过称自由浮动汇率制度“终会予以调整”。

澳洲央行副总裁周四稍晚将针对金融监管发表演说，料将吸引市场关注。

周四公布的本地数据并未改变政策前景。澳洲5月建筑许可经季节调整后较前月下降1.1%，较上年同期下降3.2%。

新西兰元表现优于澳元，新西兰元兑澳元 在澳洲央行总裁讲话之后曾触及四年半高位1.1639新西兰元，最新报1.1680。

“澳洲景气循环向下，新西兰却向上，两国央行政策方向也是如此，所以这反映在汇价上。”Westpac分析师Imre Speizer说。

新西兰元兑美元 报0.7775美元，略高于纽约尾盘。支撑位在0.7725美元，阻力位在0.7790、然后是0.7831。(完)

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