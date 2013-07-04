路透调查：加元料自7月低点反弹，美国经济回暖将拉动加拿大经济成长

投行观点：博通(Broadcom)目标价从210美元上调至240--摩根士丹利
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* 加元/美元一个月后料在1.04加元水准
* 三个月、六个月和12个月后料在1.03
* 年底时美国经济复苏料助加元走强
路透多伦多7月3日 - 周三公布的路透调查结果显示，过去一个月中分析师对加元近期汇率目标有所下调，但仍预计加元将自21个月低点反弹，因今年稍后美国经济复苏将扶助加国经济。
51位经济分析师和外汇策略师的预估中值显示，一个月后加元兑美元的交易水准料在1.04加元，三个月、六个月和12个月后料在1.03加元。
周二加元兑美元一度跌至1.0578加元或0.9454美元，为2011年10月4日以来最弱。
在6月初的路透调查中，预估中值显示加元兑美元在一个月、六个月和12个月后将持于1.03加元，三个月后料在1.02加元。
加元兑美元在第二季下跌逾3%。美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克表示，联储可能在今年稍后放慢购债刺激的步伐，加元随后大跌。
Scotiabank外汇策略主管Camilla Sutton认为，美国经济走强最终会令加元受益，“对美国有利的事情通常对加拿大也有利，”她指出。美国是加拿大的主要出口市场。
她还认为，由于加拿大经济前景占优，到年底时加元的表现要好于欧元、英镑和日圆。
BMO Capital Markets外汇策略师Benjamin Reitzens认为，一旦投资者进一步明确美联储退出资产购买计划的时间表，或会有人认为加国央行将比美联储更早加息，这种看法将会利多加元。
“一旦量化宽松计划结束，市场将会注意到，美联储实际上在相当一段时间内无意升息，天平就会倾向加元。”
分析师认为，今年稍晚大跌后的大宗商品将出现复苏，也对加元有利，因加拿大是许多大宗商品的出口大国。
“能源价格上升将有助于支撑加元，”IHS Global Insight加拿大经济分析师Arlene Kish说。(完)
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(编译 郑茵 审校 于春红)
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