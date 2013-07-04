路透调查：加元料自7月低点反弹，美国经济回暖将拉动加拿大经济成长

* 加元/美元一个月后料在1.04加元水准

* 三个月、六个月和12个月后料在1.03

* 年底时美国经济复苏料助加元走强

路透多伦多7月3日 - 周三公布的路透调查结果显示，过去一个月中分析师对加元近期汇率目标有所下调，但仍预计加元将自21个月低点反弹，因今年稍后美国经济复苏将扶助加国经济。

51位经济分析师和外汇策略师的预估中值显示，一个月后加元兑美元的交易水准料在1.04加元，三个月、六个月和12个月后料在1.03加元。

周二加元兑美元一度跌至1.0578加元或0.9454美元，为2011年10月4日以来最弱。

在6月初的路透调查中，预估中值显示加元兑美元在一个月、六个月和12个月后将持于1.03加元，三个月后料在1.02加元。

加元兑美元在第二季下跌逾3%。美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克表示，联储可能在今年稍后放慢购债刺激的步伐，加元随后大跌。

Scotiabank外汇策略主管Camilla Sutton认为，美国经济走强最终会令加元受益，“对美国有利的事情通常对加拿大也有利，”她指出。美国是加拿大的主要出口市场。

她还认为，由于加拿大经济前景占优，到年底时加元的表现要好于欧元、英镑和日圆。

BMO Capital Markets外汇策略师Benjamin Reitzens认为，一旦投资者进一步明确美联储退出资产购买计划的时间表，或会有人认为加国央行将比美联储更早加息，这种看法将会利多加元。

“一旦量化宽松计划结束，市场将会注意到，美联储实际上在相当一段时间内无意升息，天平就会倾向加元。”

分析师认为，今年稍晚大跌后的大宗商品将出现复苏，也对加元有利，因加拿大是许多大宗商品的出口大国。

“能源价格上升将有助于支撑加元，”IHS Global Insight加拿大经济分析师Arlene Kish说。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价