路透基点：中国燃气委托澳新银行为1亿美元贷款的牵头行

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国燃气控股有限公司已经委托澳新银行作为1亿美元贷款案的牵头行。
据消息人士称，该笔贷款期限为七年，附有五年期卖权。
预计很快将进入银团贷款阶段。
此次贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。澳新银行为B部分1亿美元贷款的牵头行，而亚洲开发银行将独力提供A部分贷款。
在A/B部分贷款的框架下，借款人将与一家多边发展银行签署单一的贷款协议。该多边发展银行承贷A部分贷款，并将B部分贷款出售给参贷行。这家发展银行仍是名义上的贷款方，贷款均通过该行发放；可一旦出现违约，其他参贷行将没有向其追偿的权利。
中国燃气4月时签署了4.5亿美元三年期贷款协议。此贷款分为A部分及B部分，A部分1亿美元，支付固定利率3.1%；B部分3.50亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。最高前端费用为120个基点。
中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气，该公司股东股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。