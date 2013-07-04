路透基点：中国燃气委托澳新银行为1亿美元贷款的牵头行

路透香港7月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国燃气控股有限公司已经委托澳新银行作为1亿美元贷款案的牵头行。

据消息人士称，该笔贷款期限为七年，附有五年期卖权。

预计很快将进入银团贷款阶段。

此次贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。澳新银行为B部分1亿美元贷款的牵头行，而亚洲开发银行将独力提供A部分贷款。

在A/B部分贷款的框架下，借款人将与一家多边发展银行签署单一的贷款协议。该多边发展银行承贷A部分贷款，并将B部分贷款出售给参贷行。这家发展银行仍是名义上的贷款方，贷款均通过该行发放；可一旦出现违约，其他参贷行将没有向其追偿的权利。

中国燃气4月时签署了4.5亿美元三年期贷款协议。此贷款分为A部分及B部分，A部分1亿美元，支付固定利率3.1%；B部分3.50亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。最高前端费用为120个基点。