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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 10:39 BJT

《汇市简讯》日圆/韩元自费波纳奇回档位反弹

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* 近期升势的61.8%回档位11.26提供支撑，昨日日圆/韩元大涨

* 趋势线所在的11.63为短期反弹目标位

* 未来几周有可能试图重新测试12.1高位

* 相关技术图表请点选( link.reuters.com/nyh49t)

(完)

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