《中国金融分析》公开市场连两周零操作安抚情绪，央行紧平衡立场未变

* 公开市场连续两周暂停操作以安抚市场

* 本周净投放460亿元，已连续五周净投放

* 短期流动性仍存冲击，月中前重启操作可能性小

* 央行紧平衡立场不变

* 致力“调结构”，“用好增量盘活存量”

作者 曹巍浩

路透北京7月4日 - 在经历近期”钱荒“后，为安抚市场，中国央行公开市场本周连续第二周未进行任何操作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。

他们同时指出，短期流动性稳定预期确有进一步增强，然短期市场还将面临大额存款准备金清算、财税缴款等冲击，估计月中前重启公开市场操作的可能性并不大。宏观政策将更多地体现“调结构”，做到“用好增量盘活存量”。

“过了5号、15号这些走款的时点，我认为央行还是会重启操作。他们应该还是要降杠杆，短期内还是很难放弃立场的。紧平衡，调结构还是需要在偏紧的货币条件下进行的，穷则思变嘛，”北京一大型券商分析师称。

她进一步指出，四季度较少的公开市场到期，也需要在未来进行操作平滑流动性。而根据上海一大型银行债券分析师的测算，即使三季度央行公开市场操作无任何回笼动作，当期资金面情况也不会特别好。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本周五(5日)，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金或将较多。

“央行公开市场就削补，让到期的（资金）投放，什么都不做，也什么都做不了，现在货币政策无论是紧还是松，都很尴尬，”北京另一大型券商资深债市分析师称。

央行公开市场本周净投放460亿元人民币，上周净投放规模则为250亿元。

他指出，大家都担心之前货币政策用太狠了，不能用货币政策解决结构问题。“货币政策只能拉不能推。无论是央票还是存准，都是蓄水池，都可以根据外汇占款和经济的情况随时拉经济一把。”

央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

中国银行间市场周四主要回购利率 多续跌，但跌幅趋缓。交易员表示，流动性整体仍较宽裕，除个别机构借入少量隔夜资金外，一个月内各期限资金供给均比较充足，料短期内资金价格大幅波动概率不大。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/vyh49t)

**用好增量盘活存量**

最近这轮流动性紧张，无论是市场还是监管层都在反思，因势而动的监管体系需加强建立。

“现在国内问题的源头在于抑制地方政府的投融资冲动，高收益低风险，怎能不思邪，财税要改革；影子银行的问题，银监是不是也应该管一管，政策需要是一个组合拳，”上述券商资深分析师称，“这轮流动性紧张没及时扶助，可能起到了警示作用，但对实体经济更伤。杀敌八百，自损一千。”

上海一银行交易员亦表示，在流动性总体没问题的情况下，表外资产膨胀、理财产品到期等均放大了时点冲击效应，监管层未来应就对先前未充分注意到的影响因素加强监控。市场环境在变化，配套的监管政策要跟上，监管制度的体系要建立。

中期来看，随着美国购买债券资产规模未来的减少，下半年国内资本流入减少已成市场主流预期。外生性货币补充减少可能性增加的大背景下，管理层近期在强调“用好增量，盘活存量”，央行增加再贴现额度、加大国库现金存款招标规模，或均是此类大方针指引下的实践。

为引导信贷资金进一步支持实体经济，中国央行近日对部分分支行安排增加再贴现额度120亿元，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。并称将进一步加大再贴现支持力度，对小微企业、涉农行业等融资需求较大的地区适当增加再贴现额度。

“我给了你120亿，你可以再投入小微、涉农等我支持的行业，这可以叫‘盘活存量’；而钱都是让投向我扶持的行业，又可以叫做‘用好增量’，”北京一国有大行交易员分析称。

业内人士指出，财政存款的投放，对市场来讲是增量资金。虽政策上有引导其流向，但基于货币逐利特性，最终能否用好尚待观察。

国务院周三常务会议研究激活财政存量资金，把闲置、沉淀的财政资金用好，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。

随之，加大国库现金定存招标规模的方案应势而出。财政部周四公告称，将于下周四（11日）和18日共进行1,000亿元国库现金定存招标，期限为六个月和三个月。

**调结构需倚重产业财税政策**

业内人士并指出，当前中国宏观经济的大势是改革“调结构”，在这个进程中，产业和财税政策可以发挥更积极的作用；货币和信贷政策则回归其稳健本义，更多充当“稳增长”的稳定器。

在潜在经济增长率趋降的大背景下，转变经济增长方式，已成为本届中国政府的着力点。业内人士表示，在调结构的进程中，产业和财税等政策的效果更好，而货币和信贷类政策则助益有限。

“调结构货币政策起不到太多的作用，这是对过去反思后的结果，货币更多地是影响总需求，”财政部财政科学研究所所长贾康称，“我们所讲的‘新供给经济学’，更多地强调主动积极地推进改革，优化结构政策，让市场优胜劣汰。”

中国国家主席习近平日前表示，再也不能简单以国内生产总值（GDP）的增长论英雄。本届政府近期反复强调并践行的，也是取消和下放一批行政审批事项，调整经济结构，转型升级。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) -- 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票 （周二） --