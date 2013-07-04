版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 11:15 BJT

韩国汇市：投资者削减美元多仓推动韩元小涨，公债持稳

交易员表示，在周四美国独立纪念日及周五美国非农就业报告出炉前，投资人态度审慎，双向押注美元。

“出口商有一些美元卖盘，但股市看起来走势不稳，因此低接买盘在1,140左右的水准支撑美元。”一当地银行交易员说。

周三公布的美国6月民间部门就业数据显示，民间就业岗位增长高于预期，引发市场预期周五的非农就业报告结果也将坚稳。

“强劲的美国就业数据可被解读为利空(韩元)，因助长美国联邦储备理事会或提前削减量化宽松举措的臆测，但也可被视为有利的消息，因那将暗示经济复苏，”一外资银行交易员说。“但目前市场似乎会比较倾向于前者。”

不过交易员称，即便美国数据显示就业增长强劲，韩元的跌幅可能也有限。他们表示投资人已经消化了美国提早削减购债计划的风险。

9月三年期公债期约 微跌0.01点至105.42。

0225GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,141.8 1,143.7

日圆/韩元 11.4409/452 11.4175

韩国公债期货 * 105.42 105.43

韩国综合股价指数 1,826.46 1,824.66

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐