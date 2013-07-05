《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(7月1日-5日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国国家主席习近平称，要改进选拔干部的考核方法和手段，再也不能简单以国内生产总值（GDP）增长率来论英雄了。 中国国务院总理李克强周二表示，中国经济实现今年发展目标和未来持续健康发展有基础、有条件。

--为引导信贷资金进一步支持实体经济，中国央行周一称近日对部分分支行安排增加再贴现额度120亿元人民币，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。并将进一步加大再贴现支持力度，对小微企业、涉农行业等融资需求较大的地区适当增加再贴现额度。

--中国央行行长周小川表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

--继中国国家审计署上周公布年度预算执行审计报告后，中国国务院本周常务会议部署审计后整改工作，研究激活财政存量资金，要求进一步压缩一般性支出和“三公”经费，政府带头过“紧日子”。会议指出， 特别是要进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节

--经历了上月的走势背离后，中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。6月官方制造业PMI 自上月的50.8回落至50.1，与今年2月一致，接近路透调查预估中值50；汇丰中国6月制造业PMI 终值降至48.2，创九个月最低位。

--中国房价持续上升，中国指数研究院周一公布数据显示，6月百城新建住宅均价连续13个月环比上升，升幅略微缩窄，同比涨幅则进一步扩大。近期土地市场持续回暖，令未来房价仍面临上涨压力。6月全国100个城市新建住宅平均价格环比上涨0.77%；同比涨幅则进一步扩大至7.4%，5月为6.9%。

--中国6月官方非制造业商务活动指数降至53.9，创九个月来最低位；上月为54.3。汇丰中国6月服务业PMI依旧表现疲弱，虽较前月略微上升，但新业务、企业经营预期均跌至低位，显现在制造业不景气之时，服务业也未有起色。

--中国国家信息中心发布宏观经济报告称，中国宏观经济下半年将保持中速平稳增长态势。预计今年GDP增长7.6%左右，CPI上涨2.5%左右。

--中国工业和信息化部下属的赛迪研究院（赛迪智库）周四表示，下半年中国投资整体呈降中趋缓的态势，预计下半年工业投资增速在17%左右，全国规模以上工业增加值增速在9.6%左右。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国央行货币政策委员会秘书长邢毓静表示，中国开展资本项目可兑换的条件已经具备，且当前是推动的非常有利时机；若资本项目可兑换不透明、不明确，则可能使中国难以融入具有更高标准的自贸区和投资协定的谈判。

--中国银监会副主席王兆星表示，新资本办法对包括中国在内的新兴市场国家短期冲击不大。不考虑过渡期情况下，今年一季度末，中国银行业核心一级资本缺口仅有33亿元人民币，对市场冲击微乎其微；但长期看仍存较大资本补充压力。

--中国证券报周三引述权威人士表示，国债期货推出方案近日已获得国务院批准，下一步将由证监会确定具体上市时间；业内人士就此预计，国债期货或于9月中旬正式挂牌，意味着其时隔18年后重返中国资本市场。

--中国财政部周四下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

--中国人民银行金融市场司副巡视员刘建红表示，目前中国信贷资产证券化市场开展常规化业务的条件基本具备，下一步希望会同各个部门积极研究，将其作为常规性业务开展，发挥其盘活存量、分散风险的积极作用。

--香港渣打银行 周三表示，上调一年内的人民币定期存款利率至3%，加入近期银行上调香港人民币存款利息的行列。市场人士指出，中国境内流动性偏紧的情况短期难以全数解除，预料至少第三季人民币利率会维持在较高的水平。 --评级机构惠誉最新发布的报告称，为了促进中国优先行业的发展，中国政府正在推动资产证券化的进程，但是今年的发行规模可能比较谨慎，因中国政府希望能确保市场合理发展，并处理资产证券化带来的所有风险。

--37位受访分析师的预测中值显示，人民币兑美元 近一波高见6.121元的升势料告一段落，今年下半年内可能在短暂回落后陷入6.15-6.1元区间振荡盘整，但明年起将脱离振荡区间继续升值，一年后或触及6.05元历史新高。

--2013年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国基准利率及存款准备金率仍维持不变预期。中国经济增速放缓但降速相对温和，且6月流动性异常紧张状况7月再现的可能性降低，则有望推动当前严重倒挂的收益率曲线形态得到一定修复。

--中国期货业协会最新统计资料表明，2013年上半年国内期市成交额突破128万亿元人民币，已接近去年全年成交额的75%，上半年成交量亦突破10亿手，显示中国期市正吸引更多资金和企业介入其中。不过6月份当月期市的交易规模较上月有所下降。

--了解讨论情况的消息人士表示，中国正在考虑允许更多公司和个人在海外交易所交易期货合约。公司消息人士表示，随着限制放宽，已经获准可以在海外市场交易的中国公司，明年交易额可能上升。

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--针对中国少数地方PM2.5（细颗粒物）监测进展缓慢，环境保护部要求10月底前须确保监测数据的实时发布，年底前，113个环保重点城市和地级环保模范城市要开展包括PM2.5在内的６项指标的监测并发布监测信息。

--中国钢企可能成为中国政府大气污染治理的下一个目标。中国环保部污染排放总量控制司司长刘炳江称，钢铁行业将成为继电力行业后环保部“十二五”期间整治的重点，最近环保部正在酝酿更为严格的整治方案，其中对于环保问责制将更加清晰，从环保事故发生后进行的事后问责转向对整个环保过程进行“问责”。 --中国商务部周一称，2013年5月15日，商务部收到中国酒业协会代表国内葡萄酒产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于欧盟的进口葡萄酒进行反倾销和反补贴调查。

--中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 公告称，今年1-6月份公司累计销售金额836.7亿元人民币，较去年同期的625.4亿元，同比上涨33.8%。