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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 11:22 BJT

日本债市：公债价格小幅上涨，30年期公债标售为关注焦点

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.140%       +0.5     0.135%
 五年期公债                               0.320%       +0.5     0.315%
 10年期公债                               0.875%       -0.5     0.880%
 20年期公债                               1.765%       +1.0     1.755%
 30年期公债                               1.905%       +0.5     1.900%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 142.43      +0.08     142.35
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                  
 (完)
  
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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