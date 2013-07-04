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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 11:20 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跳涨，因澳洲央行副总裁称昨日总裁讲话被误读

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* 澳元/美元在澳洲央行副总裁洛威发表讲话后从0.9095跳涨至0.9133

* 洛威表示，澳洲央行总裁史蒂文斯昨天的讲话被市场误读

* 史蒂文斯称央行在决定“维持利率不变”之前考虑了很久，此言一出澳元/美元下滑

* 史蒂文斯讲话时澳元/美元在0.9160水准。

(完)

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(编译 郑茵 审校 侯向明)

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