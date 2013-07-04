版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 11:32 BJT

台湾债市：RP利率持平上日，提存期初银行端资金水位稍多

路透台北7月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持平上日。市场人士指出，今日新的提存期开始，银行端资金水位稍多，较为积极询券，但投信及寿险资金水位平平，市况安静，不见资金调动大进大出。

市场资金调度人士称，投信及寿险在经过季底较为大幅的资金调动后，本周已趋于平静。不过银行端反而资金宽松依旧，今日新提存期开始，银行可以采负数操作，部分银行也陆续寻求RP券源以消化帐上闲置资金，即使天期稍短也不在乎，更将承作领域从公债扩及公司债。

〞银行的钱还是没有去化管道。〞一位证券商交易员表示。

市场人士指出，本周料RP市场市况已经稳定，若有利率调整将视下周市场资金情况而定。部分证券商预期下周市场资金倾向宽松，下调利率的机会增高，但下调速度不会太快。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.67%，与上日相同。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐