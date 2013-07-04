台湾债市：RP利率持平上日，提存期初银行端资金水位稍多

路透台北7月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持平上日。市场人士指出，今日新的提存期开始，银行端资金水位稍多，较为积极询券，但投信及寿险资金水位平平，市况安静，不见资金调动大进大出。

市场资金调度人士称，投信及寿险在经过季底较为大幅的资金调动后，本周已趋于平静。不过银行端反而资金宽松依旧，今日新提存期开始，银行可以采负数操作，部分银行也陆续寻求RP券源以消化帐上闲置资金，即使天期稍短也不在乎，更将承作领域从公债扩及公司债。

〞银行的钱还是没有去化管道。〞一位证券商交易员表示。

市场人士指出，本周料RP市场市况已经稳定，若有利率调整将视下周市场资金情况而定。部分证券商预期下周市场资金倾向宽松，下调利率的机会增高，但下调速度不会太快。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。