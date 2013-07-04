台湾债市：RP利率持平上日，提存期初银行端资金水位稍多

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北7月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持平上日。市场人士指出，今日新的提存期开始，银行端资金水位稍多，较为积极询券，但投信及寿险资金水位平平，市况安静，不见资金调动大进大出。
市场资金调度人士称，投信及寿险在经过季底较为大幅的资金调动后，本周已趋于平静。不过银行端反而资金宽松依旧，今日新提存期开始，银行可以采负数操作，部分银行也陆续寻求RP券源以消化帐上闲置资金，即使天期稍短也不在乎，更将承作领域从公债扩及公司债。
〞银行的钱还是没有去化管道。〞一位证券商交易员表示。
市场人士指出，本周料RP市场市况已经稳定，若有利率调整将视下周市场资金情况而定。部分证券商预期下周市场资金倾向宽松，下调利率的机会增高，但下调速度不会太快。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.67%，与上日相同。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。