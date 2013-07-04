《国际主要央行公开市场操作一览》--7月4日

路透上海7月4日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/3 买入公债 52.08 04/30/2018 - 03/31/2019

7/2 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043

7/1 买入公债 31.42 08/15/2020 - 05/15/2023

6/28 买入公债 14.59 02/15/2036 - 05/15/2043

6/27 买入公债 50.54 06/30/2017 - 02/28/2018

操作方式 投放资金(亿美元)

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6/27 隔夜回购 6.1

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年6月13日-2013年7月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约300亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 而美联储主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储2013年晚些时候开始减缓购债计划。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储)两位颇有影响力的决策人士抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。

--美联储理事史坦则表示，9月可能是美联储考虑缩减资产购买的适当时点，他并强调必须考量经济的长远发展，而不要被最新经济数据所蒙蔽。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/2 七天期反向交易 1,076.96 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -1,950.00 0.09%

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔向英国泰晤士报表示，该行正审慎研究提出前瞻指导(forward guidance)，但目前要说是否会更为广泛地应用仍为时过早。

--英国央行公布的最近一次会议记录显示，对于将来全球利率骤然升高将给银行业带来多大风险，央行委员看法不一。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 83,360

上周三 85,660

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当期变化 -2,300

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，日本经济正在复苏轨道上，有迹象显示通胀预期正在上升，他强调该央行积极货币刺激举措正在发挥作用。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾工商时报周四报导，台湾央行将再提出新的人民币开放政策，拟同意银行及票券业者发行人民币的NCD(可转让定存单)，增加资金进出、利用的机动性，全案已由票券公会研究。

--台湾央行周三公布，当日共发行1,707亿台币存单，若相较存单到期金额1,700亿，存单发行余额增7亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行4,199.8亿台币存单，若相较存单到期金额4,195.20亿，存单发行余额增4.6亿台币。