《国际主要央行公开市场操作一览》--7月4日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海7月4日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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7/3 买入公债 52.08 04/30/2018 - 03/31/2019
7/2 买入公债 14.64 02/15/2036 - 05/15/2043
7/1 买入公债 31.42 08/15/2020 - 05/15/2023
6/28 买入公债 14.59 02/15/2036 - 05/15/2043
6/27 买入公债 50.54 06/30/2017 - 02/28/2018
操作方式 投放资金(亿美元)
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6/27 隔夜回购 6.1
此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。
其中，在2013年6月13日-2013年7月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约300亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 而美联储主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储2013年晚些时候开始减缓购债计划。
欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(美联储)两位颇有影响力的决策人士抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。
--美联储理事史坦则表示，9月可能是美联储考虑缩减资产购买的适当时点，他并强调必须考量经济的长远发展，而不要被最新经济数据所蒙蔽。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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7/2 七天期反向交易 1,076.96 0.50%（固定利率）
七天期定期存款 -1,950.00 0.09%
《本周主要新闻》
--欧洲央行执委科尔向英国泰晤士报表示，该行正审慎研究提出前瞻指导(forward guidance)，但目前要说是否会更为广泛地应用仍为时过早。
--英国央行公布的最近一次会议记录显示，对于将来全球利率骤然升高将给银行业带来多大风险，央行委员看法不一。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 83,360
上周三 85,660
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当期变化 -2,300
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示，日本经济正在复苏轨道上，有迹象显示通胀预期正在上升，他强调该央行积极货币刺激举措正在发挥作用。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾工商时报周四报导，台湾央行将再提出新的人民币开放政策，拟同意银行及票券业者发行人民币的NCD(可转让定存单)，增加资金进出、利用的机动性，全案已由票券公会研究。
--台湾央行周三公布，当日共发行1,707亿台币存单，若相较存单到期金额1,700亿，存单发行余额增7亿台币。
--台湾央行周二公布，当日共发行4,199.8亿台币存单，若相较存单到期金额4,195.20亿，存单发行余额增4.6亿台币。
--台湾央行周一公布，当日共发行2,691亿台币存单，若相较存单到期金额2,722.55亿，存单发行余额减31.55亿台币。 (完) (整理 李宏薇； 审校 康熙泽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。