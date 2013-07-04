中国经济：零售行业仍人多利薄，未来将加速转型升级--商务部报告

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月4日 - 由于中国居民消费率仍处较低水平，零售行业仍面临人多利薄、增加值贡献相对较少的状况。商务部周四发布零售业发展报告称，国内零售业面临业态结构、经营模式乃至整体格局的调整变化，未来将加快转型升级。
报告数据显示，2012年全国零售业从业人数6,134万人，占全国从业人员的8%；当年零售业实现增加值1.9万亿元，占GDP比重仅为3.7%，对当年GDP增长的贡献率为5.9%。企业净利润率（营业收入利润率）也只有2.46%。
“近几年费用增加很快，房租和人工费用上涨是推动费用上涨的主要因素。”中国连锁经营协会会长郭戈平在报告发布会上称，2012年以大型零售企业为主的连锁百强企业平均房租较上年上涨21%、人工费用上涨20.5%、水电费上涨16%。
报告称，2012年中国最终消费支出占GDP比重为49.2%，无论从经济发展需要还是与世界发达国家水平相比，居民消费率都处于较低水平。而当年社会消费品零售总额增长14.3%，表明“十二五”（2011-2015）年均增长15%的目标面临艰巨任务。
中国今年1-5月社会消费品零售总额同比增长12.6%。2011年和2012年增速分别为17.1%和14.3%。
报告预测，零售业转型升级的主要发展趋势还包括全渠道经营模式日趋明显，网络零售将显现新变化、实体与网络零售加快融合，更加注重供应链管理、零供（零售商和供应商）关系日趋和谐，行业组织化程度进一步提高、跨区域并购重组提速，业态不断创新、注重品牌建设等。
经济发展方式转变、消费结构加快升级、城镇化加速，都将带动零售业格局的调整。随着物联网、云计算、供应链管理、冷链物流等为代表的新技术的开发与应用，促进零售业发展的技术支持条件将会进一步改善，行业发展从传统的劳动密集型向技术密集型转变，从单纯依靠扩大规模向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，由规模扩张型向注重效率、效率型转变。
报告提供的数据显示，2012年全国零售业经营单位达2,354万个，比上年增长6%。其中大中型法人企业2.22万个，较上年增长6.7%；小微型及个体户单位2,352.2万个,较上年增长6%。
当年全国零售业实现销售额16.17万亿元，较上年增长14.1%；企业销售毛利率为15.6%，比上年下降0.9个百分点；企业净利润率（营业收入利润率）为2.46%，较上年下降0.19个百分点，其中大中型企业为3%，比上年下降0.42个百分点，小微型企业为2.27%，比上年下降0.28个百分点。完） (发稿 乔艳红； 撰写 李然； 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。