中国经济：零售行业仍人多利薄，未来将加速转型升级--商务部报告

路透北京7月4日 - 由于中国居民消费率仍处较低水平，零售行业仍面临人多利薄、增加值贡献相对较少的状况。商务部周四发布零售业发展报告称，国内零售业面临业态结构、经营模式乃至整体格局的调整变化，未来将加快转型升级。

报告数据显示，2012年全国零售业从业人数6,134万人，占全国从业人员的8%；当年零售业实现增加值1.9万亿元，占GDP比重仅为3.7%，对当年GDP增长的贡献率为5.9%。企业净利润率（营业收入利润率）也只有2.46%。

“近几年费用增加很快，房租和人工费用上涨是推动费用上涨的主要因素。”中国连锁经营协会会长郭戈平在报告发布会上称，2012年以大型零售企业为主的连锁百强企业平均房租较上年上涨21%、人工费用上涨20.5%、水电费上涨16%。

报告称，2012年中国最终消费支出占GDP比重为49.2%，无论从经济发展需要还是与世界发达国家水平相比，居民消费率都处于较低水平。而当年社会消费品零售总额增长14.3%，表明“十二五”（2011-2015）年均增长15%的目标面临艰巨任务。

中国今年1-5月社会消费品零售总额同比增长12.6%。2011年和2012年增速分别为17.1%和14.3%。

报告预测，零售业转型升级的主要发展趋势还包括全渠道经营模式日趋明显，网络零售将显现新变化、实体与网络零售加快融合，更加注重供应链管理、零供（零售商和供应商）关系日趋和谐，行业组织化程度进一步提高、跨区域并购重组提速，业态不断创新、注重品牌建设等。

经济发展方式转变、消费结构加快升级、城镇化加速，都将带动零售业格局的调整。随着物联网、云计算、供应链管理、冷链物流等为代表的新技术的开发与应用，促进零售业发展的技术支持条件将会进一步改善，行业发展从传统的劳动密集型向技术密集型转变，从单纯依靠扩大规模向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，由规模扩张型向注重效率、效率型转变。

报告提供的数据显示，2012年全国零售业经营单位达2,354万个，比上年增长6%。其中大中型法人企业2.22万个，较上年增长6.7%；小微型及个体户单位2,352.2万个,较上年增长6%。