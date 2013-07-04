澳洲央行：副总裁洛威澄清总裁前一日讲话被市场误读，澳元随后跳涨

路透悉尼7月4日 - 澳洲央行副总裁洛威周四表示，央行总裁史蒂文斯有关最近一次政策会议时间长度的讲话被市场误读，他这样说的本意是为了活跃气氛。

史蒂文斯周三曾说，央行委员会在本周政策会议上“思考了很长的时间”。洛威被要求对这段话给予澄清。

市场认为史蒂文斯的讲话表明，降息与维持利率的意见比原来认为的更加接近，投资者因而迅速作出反应，预测8月降息的几率增大，澳元应声下跌。

但洛威表示，他或许可以证实，委员会确实思考了很长时间，但每次会议上都是如此。他称史蒂文斯的这番言论本意是想活跃气氛，但被媒体和市场误读了。

澳元在洛威给予澄清后跳涨约0.0025美元，报0.9115。(完)

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