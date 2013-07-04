台湾债市：五年公债殖利率续收逾一周高位，明日偏空气氛或不变

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 买盘承接力道不足令殖利率不断走高 * 明日盘势或由本地内部因素主导 * 美国非农数据公布后攻防留待下周 路透台北7月4日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四续收逾 一周高位。虽然美国非农就业数据公布在即，但台债本周以来短多杀短多的偏空气氛还没有 完全止稳迹象，且五年及10年券殖利率持续弹破关键点位，上行阻力不大，交易员料明日两 档主流券仍有上弹空间。 交易人士指出，过去一段时间由外部国际因素主导的台债市场，本周似与美债脱勾，场 上暂时抛却非农就要公布的观望心态，随着一波波殖利率上行的多头停损没有断过，而空单 量亦维持一定水准，使得殖利率难以回头。内部的筹码分配及交投心态暂时凌驾国际局势。 明日五年券料交投区再上移至1.05-1.08%。 〞现在这种盘就是内部因素打败美债因素，如果停损到极致，也等不及非农了。〞一证 券商交易员说。 交易员认为，在明天美国非农公布前，一般推论场上交易员会较为保守看待，五年券先 看今年高点1.083%是否能弹破站稳，非农公布后再看买盘进场力道。然而本周殖利率上行的 过程中，场中多次交易员认为在特定关键水位暂事休息并不为过，但盘势却从未创造〞顿点 〞，若明日场上殖利率上行过快，引爆停损压力，仍有机会再往上前行。 五年债102/2今日盘中高位1.0691%续创逾一周新高，前高在6月25日报1.077%，今年高 位为1.083%。流动性较差的10年券盘中高位1.4890%也续创23个月高点，前高在2011年8月4 日报1.49%。 美国公债价格周三下滑，独立日假期前今日市场提前收市，投资人翘首以待周五的就业 市场数据，该数据可能有助于为美联储购债计划前景提供更多线索。指标10年期公债US10Y T=RR收益率由周二尾盘的2.47%升至2.505%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.80 1.0640 1.0460-1.0691 153.0 10 102/6 +2.70 1.4890 1.4698-1.4890* 28.5 * 表该券交易以来新高 交易人士指出，近来包括公债及公司债的长债供给增加，殖利率曲线末端利率不断上行 ，回头影响五年短券利率走高。银行端尽管闲置资金仍多，但考量利率上行的风险，买进时 点十分谨慎，也难以压制殖利率弹幅。 10年券今日也承受压力，盘中殖利率高位亦不断创近两年高位。交易员甚至预估，10年 券弹破1.46%的标债得标利率后，上方没有关键点位，少数交易商认为，如果非农就业人数 接近市场预期的约16.5万人，市场仍将以偏空看待，10年券或直接跳空看近期测试1.60%。 明日则先看1.47-1.50%。 此外，明日将有20年新券102/8 开始发行前交易。由于近来长年期公司债 标售利率走高，交易员预估明日102/8开盘或有机会测试成交于1.93-1.94%。 至于葡萄牙政局发展，交易人士称将密切观注，但料暂时影响不大。因此前欧洲区数度 爆发危机，最终均能平稳度过。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8901 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4890 5 102/2 1.0640 2 102/4 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。