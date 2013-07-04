台湾债市：五年公债殖利率续收逾一周高位，明日偏空气氛或不变

* 买盘承接力道不足令殖利率不断走高 * 明日盘势或由本地内部因素主导 * 美国非农数据公布后攻防留待下周 路透台北7月4日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四续收逾 一周高位。虽然美国非农就业数据公布在即，但台债本周以来短多杀短多的偏空气氛还没有 完全止稳迹象，且五年及10年券殖利率持续弹破关键点位，上行阻力不大，交易员料明日两 档主流券仍有上弹空间。 交易人士指出，过去一段时间由外部国际因素主导的台债市场，本周似与美债脱勾，场 上暂时抛却非农就要公布的观望心态，随着一波波殖利率上行的多头停损没有断过，而空单 量亦维持一定水准，使得殖利率难以回头。内部的筹码分配及交投心态暂时凌驾国际局势。 明日五年券料交投区再上移至1.05-1.08%。 〞现在这种盘就是内部因素打败美债因素，如果停损到极致，也等不及非农了。〞一证 券商交易员说。 交易员认为，在明天美国非农公布前，一般推论场上交易员会较为保守看待，五年券先 看今年高点1.083%是否能弹破站稳，非农公布后再看买盘进场力道。然而本周殖利率上行的 过程中，场中多次交易员认为在特定关键水位暂事休息并不为过，但盘势却从未创造〞顿点 〞，若明日场上殖利率上行过快，引爆停损压力，仍有机会再往上前行。 五年债102/2今日盘中高位1.0691%续创逾一周新高，前高在6月25日报1.077%，今年高 位为1.083%。流动性较差的10年券盘中高位1.4890%也续创23个月高点，前高在2011年8月4 日报1.49%。 美国公债价格周三下滑，独立日假期前今日市场提前收市，投资人翘首以待周五的就业 市场数据，该数据可能有助于为美联储购债计划前景提供更多线索。指标10年期公债US10Y T=RR收益率由周二尾盘的2.47%升至2.505%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +1.80 1.0640 1.0460-1.0691 153.0 10 102/6 +2.70 1.4890 1.4698-1.4890* 28.5 * 表该券交易以来新高 交易人士指出，近来包括公债及公司债的长债供给增加，殖利率曲线末端利率不断上行 ，回头影响五年短券利率走高。银行端尽管闲置资金仍多，但考量利率上行的风险，买进时 点十分谨慎，也难以压制殖利率弹幅。 10年券今日也承受压力，盘中殖利率高位亦不断创近两年高位。交易员甚至预估，10年 券弹破1.46%的标债得标利率后，上方没有关键点位，少数交易商认为，如果非农就业人数 接近市场预期的约16.5万人，市场仍将以偏空看待，10年券或直接跳空看近期测试1.60%。 明日则先看1.47-1.50%。 此外，明日将有20年新券102/8 开始发行前交易。由于近来长年期公司债 标售利率走高，交易员预估明日102/8开盘或有机会测试成交于1.93-1.94%。 至于葡萄牙政局发展，交易人士称将密切观注，但料暂时影响不大。因此前欧洲区数度 爆发危机，最终均能平稳度过。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8901 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4890 5 102/2 1.0640 2 102/4 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)