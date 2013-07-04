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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 15:33 BJT

台湾债市：五年公债殖利率续收逾一周高位，明日偏空气氛或不变

* 买盘承接力道不足令殖利率不断走高
    * 明日盘势或由本地内部因素主导
    * 美国非农数据公布后攻防留待下周

    路透台北7月4日 - 台湾五年期公债102/2  殖利率周四续收逾
一周高位。虽然美国非农就业数据公布在即，但台债本周以来短多杀短多的偏空气氛还没有
完全止稳迹象，且五年及10年券殖利率持续弹破关键点位，上行阻力不大，交易员料明日两
档主流券仍有上弹空间。
       
    交易人士指出，过去一段时间由外部国际因素主导的台债市场，本周似与美债脱勾，场
上暂时抛却非农就要公布的观望心态，随着一波波殖利率上行的多头停损没有断过，而空单
量亦维持一定水准，使得殖利率难以回头。内部的筹码分配及交投心态暂时凌驾国际局势。
明日五年券料交投区再上移至1.05-1.08%。
    
    〞现在这种盘就是内部因素打败美债因素，如果停损到极致，也等不及非农了。〞一证
券商交易员说。
    
    交易员认为，在明天美国非农公布前，一般推论场上交易员会较为保守看待，五年券先
看今年高点1.083%是否能弹破站稳，非农公布后再看买盘进场力道。然而本周殖利率上行的
过程中，场中多次交易员认为在特定关键水位暂事休息并不为过，但盘势却从未创造〞顿点
〞，若明日场上殖利率上行过快，引爆停损压力，仍有机会再往上前行。    
    
    五年债102/2今日盘中高位1.0691%续创逾一周新高，前高在6月25日报1.077%，今年高
位为1.083%。流动性较差的10年券盘中高位1.4890%也续创23个月高点，前高在2011年8月4
日报1.49%。
        
    美国公债价格周三下滑，独立日假期前今日市场提前收市，投资人翘首以待周五的就业
市场数据，该数据可能有助于为美联储购债计划前景提供更多线索。指标10年期公债US10Y
T=RR收益率由周二尾盘的2.47%升至2.505%。 
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +1.80     1.0640   1.0460-1.0691     153.0
     10     102/6                     +2.70     1.4890  1.4698-1.4890*      28.5
    * 表该券交易以来新高
    
    交易人士指出，近来包括公债及公司债的长债供给增加，殖利率曲线末端利率不断上行
，回头影响五年短券利率走高。银行端尽管闲置资金仍多，但考量利率上行的风险，买进时
点十分谨慎，也难以压制殖利率弹幅。
    
    10年券今日也承受压力，盘中殖利率高位亦不断创近两年高位。交易员甚至预估，10年
券弹破1.46%的标债得标利率后，上方没有关键点位，少数交易商认为，如果非农就业人数
接近市场预期的约16.5万人，市场仍将以偏空看待，10年券或直接跳空看近期测试1.60%。
明日则先看1.47-1.50%。
    
    此外，明日将有20年新券102/8            开始发行前交易。由于近来长年期公司债
标售利率走高，交易员预估明日102/8开盘或有机会测试成交于1.93-1.94%。
    
    至于葡萄牙政局发展，交易人士称将密切观注，但料暂时影响不大。因此前欧洲区数度
爆发危机，最终均能平稳度过。
        
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8901
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4890
          5       102/2                       1.0640
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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