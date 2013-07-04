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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 17:08 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超11.5亿台币

路透台北7月4日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       20.50       14.00       +6.50
     票券业        5.00        0.00       +5.00
     证券业       10.50       22.00      -11.50

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