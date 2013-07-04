中国债市动态：中短券收益率续小跌，资金仍宽但明日例行调准受关注

路透上海7月4日 - 中国银行间市场周四早盘中短券收益率仍小幅走低，长债基本稳定。资金面依旧宽裕，其中昨日发行的一年国债因偏高的定位在一级半市场受到不少资金追捧，不过整体看，现券继续走强的动力正趋减弱。

交易员并指出，资金面仍是引领市场走向的主要因素，而明日(5日)将面临月初的存款准备金例行调整，其对流动性的影响几何广受关注，债市短期表现也将受其牵引。

“(收益率)还在下吧，主要是短端，昨天(招标)的国债(在一级半市场上)下了将近10个bp(基点)，钱松啊，”上海一银行交易员称。

财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率高于预期，同时1.44倍的投标倍数处于年内较低位置。交易员称，该期限国债不计入投标考核，致需求难言可圈可点，而机构交易户博边际策略，推边际中标利率走高。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多。