中国债市动态：中短券收益率续小跌，资金仍宽但明日例行调准受关注

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海7月4日 - 中国银行间市场周四早盘中短券收益率仍小幅走低，长债基本稳定。资金面依旧宽裕，其中昨日发行的一年国债因偏高的定位在一级半市场受到不少资金追捧，不过整体看，现券继续走强的动力正趋减弱。
交易员并指出，资金面仍是引领市场走向的主要因素，而明日(5日)将面临月初的存款准备金例行调整，其对流动性的影响几何广受关注，债市短期表现也将受其牵引。
“(收益率)还在下吧，主要是短端，昨天(招标)的国债(在一级半市场上)下了将近10个bp(基点)，钱松啊，”上海一银行交易员称。
财政部周三招标的一年期固息国债，中标利率高于预期，同时1.44倍的投标倍数处于年内较低位置。交易员称，该期限国债不计入投标考核，致需求难言可圈可点，而机构交易户博边际策略，推边际中标利率走高。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。本月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多。
剩余期限约1.81年的农发行固息债120407券最新成交对应收益率 为3.92%，上日尾盘为3.96%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。