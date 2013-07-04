中国汇市：人民币早盘续升呼应隔夜美元弱势，稳中有升态势不变

* 即期小幅走升，响应隔夜美元弱势

* 交易人士猜测央行仍有意维持汇率稳中有升

* 短期看至前高6.1210元

路透北京7月4日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走升。隔夜美元指数下跌，交易人士反映人民币中间价高开幅度稍超预期，可能体现央行仍有意图维持人民币汇率稳中有升的态势，短期可看能否突破前高6.1210元。

上海一股份行交易员表示，近几天市场格局都没有变化，基本上维持结汇稍多的状况。但后期继续走升的空间应该也不大了，短期先看能否升到6.12元。

“周边货币都在贬，人民币想升值很难，但也不会贬，要跟着贬的话5月6月早就贬了。从中间价看央行还是想保持稳中有升的节奏吧。”他说。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1266元，上日收报6.1308元。今日人民币兑美元中间价 为6.1755元，上日中间价为6.1803元。

东京汇市美元指数周四守在五周高位附近，走势持稳，投资者等待一系列可能影响市场的事件登场，包括欧洲央行政策会议及美国非农就业报告。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2955/98，上日尾盘为6.3000。

北京时间12:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1265/95元，上一交易日尾盘报6.1296元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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