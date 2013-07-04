中国汇市：人民币早盘续升呼应隔夜美元弱势，稳中有升态势不变

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 即期小幅走升，响应隔夜美元弱势
* 交易人士猜测央行仍有意维持汇率稳中有升
* 短期看至前高6.1210元
路透北京7月4日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走升。隔夜美元指数下跌，交易人士反映人民币中间价高开幅度稍超预期，可能体现央行仍有意图维持人民币汇率稳中有升的态势，短期可看能否突破前高6.1210元。
上海一股份行交易员表示，近几天市场格局都没有变化，基本上维持结汇稍多的状况。但后期继续走升的空间应该也不大了，短期先看能否升到6.12元。
“周边货币都在贬，人民币想升值很难，但也不会贬，要跟着贬的话5月6月早就贬了。从中间价看央行还是想保持稳中有升的节奏吧。”他说。
北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1266元，上日收报6.1308元。今日人民币兑美元中间价 为6.1755元，上日中间价为6.1803元。
东京汇市美元指数周四守在五周高位附近，走势持稳，投资者等待一系列可能影响市场的事件登场，包括欧洲央行政策会议及美国非农就业报告。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2955/98，上日尾盘为6.3000。
北京时间12:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1265/95元，上一交易日尾盘报6.1296元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。