路透基点：华为7亿美元五年期贷款获超额认贷，或将扩大规模--RLPC

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，由于华为技术有限公司7亿美元五年期贷款已获超额认贷，因此可能会扩大贷款规模。
一如此前报导，澳新银行、花旗银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行与三井住友银行为本案的牵头行兼簿记行。
该筹资交易平均分为一笔子弹式贷款和一笔循环信贷，筹得资金用于经营资本。
贷款承诺费为35个基点；循环信贷部分若动用资金比例为50%或以下，承诺费用为50个基点，动用比例在51-70%时的承诺费用为35个基点。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。
银行获邀分三个层次参贷：承贷7,500万美元或以上的银行综合收益为170个基点，承诺费为100个基点，并获牵头行头衔；承贷5,000-7,400万美元的银行综合收益为165个基点，承诺费为75个基点，并获主办行头衔；承贷3,000-4,900万美元的银行综合收益为160个基点，承诺费为50个基点，并获安排行头衔。
此前有报导称，华为可能最高融资10亿美元，这取决于银行回复情况。该笔资金由华为技术投资有限公司所借入。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。