路透基点：华为7亿美元五年期贷款获超额认贷，或将扩大规模--RLPC

贷款承诺费为35个基点；循环信贷部分若动用资金比例为50%或以下，承诺费用为50个基点，动用比例在51-70%时的承诺费用为35个基点。

银行获邀分三个层次参贷：承贷7,500万美元或以上的银行综合收益为170个基点，承诺费为100个基点，并获牵头行头衔；承贷5,000-7,400万美元的银行综合收益为165个基点，承诺费为75个基点，并获主办行头衔；承贷3,000-4,900万美元的银行综合收益为160个基点，承诺费为50个基点，并获安排行头衔。