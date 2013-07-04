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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 12:48 BJT

路透基点：远东国际租赁的俱乐部贷款可能获五家银行承贷

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，远东国际租赁有限公司规模最高10亿元人民币(1.63亿美元)的俱乐部贷款可能获最多五家银行承贷。

五家银行包括澳新银行(ANZ/澳盛)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、星展银行(DBS)、三井住友银行和新加坡大华银行。消息人士称，其中一家银行正等待承贷1.5亿元人民币的信贷审批，其他几家承贷金额共计8.5亿元人民币。

正如此前报导，这笔贷款由远东国际租赁自行安排，包含一笔三年期摊销贷款和一笔一年期循环贷款，提供的利率均为中国人民银行利率的92%。

远东国际租赁今年稍早取得一笔25亿元的三年期定期贷款，利率为人行利率的95%。这笔贷款是由中国银行和北京银行牵头办理。

远东国际租赁有限公司是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业，提供金融租赁服务。远东宏信则是中化集团子公司。(完) (编译 朱晓军；审校)

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