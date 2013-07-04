路透基点：远东国际租赁的俱乐部贷款可能获五家银行承贷

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，远东国际租赁有限公司规模最高10亿元人民币(1.63亿美元)的俱乐部贷款可能获最多五家银行承贷。
五家银行包括澳新银行(ANZ/澳盛)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、星展银行(DBS)、三井住友银行和新加坡大华银行。消息人士称，其中一家银行正等待承贷1.5亿元人民币的信贷审批，其他几家承贷金额共计8.5亿元人民币。
正如此前报导，这笔贷款由远东国际租赁自行安排，包含一笔三年期摊销贷款和一笔一年期循环贷款，提供的利率均为中国人民银行利率的92%。
远东国际租赁今年稍早取得一笔25亿元的三年期定期贷款，利率为人行利率的95%。这笔贷款是由中国银行和北京银行牵头办理。
远东国际租赁有限公司是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业，提供金融租赁服务。远东宏信则是中化集团子公司。(完) (编译 朱晓军；审校)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。