中国债市：未来两周财政部将有1,000亿国库现金定存招标，六及三个月各半

刊登在中国财政部网站的公告显示，上述两期国库现金定存为今年第四期和第五期，具体时间均为招标日的上午9点至9点30分。其他条款如下：

今年以来，财政部已进行过三期国库现金定存招标，总额1,200亿元。具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)