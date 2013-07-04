中国债市：未来两周财政部将有1,000亿国库现金定存招标，六及三个月各半

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路透上海7月4日 - 中国财政部周四公告称，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元人民币，六个月和三个月品种各半。
刊登在中国财政部网站的公告显示，上述两期国库现金定存为今年第四期和第五期，具体时间均为招标日的上午9点至9点30分。其他条款如下：
期数 金额 期限 招标日 起息日 到期日
(亿元)
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四期 500 六个月 7月11日 7月11日 2014年1月9日
五期 500 三个月 7月18日 7月18日 10月17日
今年以来，财政部已进行过三期国库现金定存招标，总额1,200亿元。具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% -------------------------------------------------------
1,200
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站(here)
(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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