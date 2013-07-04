版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:29 BJT

路透基点：中国电子集团控股的境外人民币贷款案进行实地考察--RLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导，香港上市公司中国电子集团控股有限公司 的三年期境外贷款案本周正在北京和海南进行实地考察。这笔贷款的规模是12亿元人民币(1.96亿美元)。

国泰世华银行负责协调安排。

消息人士称，目前的商讨价格为三个月离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)加码100个基点，或固定利率4.5%，以较高者为准。三个月CNH HIBOR在7月3日报3.505%。

消息人士表示，该笔贷款料将采用气球式还款方式。

据悉，这笔融资是用于收购在中国的资产，以及一些一般公司用途。

中国电子集团控股主要从事集成电路设计开发与销售，产品主要应用在智能卡、射频识别以及无线通信领域。 中国电子集团控股的最终控股股东是中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子集团”），公司网站显示其2012年全年营收是11.6亿港元，净利为1.975亿港元。中国电子集团控股在香港股市的市值约为25.4亿港元。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐