路透基点：中国电子集团控股的境外人民币贷款案进行实地考察--RLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导，香港上市公司中国电子集团控股有限公司 的三年期境外贷款案本周正在北京和海南进行实地考察。这笔贷款的规模是12亿元人民币(1.96亿美元)。

国泰世华银行负责协调安排。

消息人士称，目前的商讨价格为三个月离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)加码100个基点，或固定利率4.5%，以较高者为准。三个月CNH HIBOR在7月3日报3.505%。

消息人士表示，该笔贷款料将采用气球式还款方式。

据悉，这笔融资是用于收购在中国的资产，以及一些一般公司用途。