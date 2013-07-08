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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 10:06 BJT

《中国数据观测》二季度GDP增速料降至7.5%，工业和投资难见起色

* 公布内容：中国二季度GDP,6月CPI、PPI和工业增加值等数据
    * 公布时间：7月9日公布CPI和PPI，7月15日公布GDP等数据


    调查结果: (同比,%) 
                                     中值    预测区间    前值    预测家数 
    二季度国内生产总值(GDP)             7.5     7.3~7.9   7.7      19  
                    GDP环比           1.8     1.3-2.0   1.6      7
    
    6月数据:        
    居民消费价格指数(CPI)               2.5     2.2~3.0   2.1      21 
                  CPI环比            -0.2    -0.5~-0.1  -0.6     7 
    工业生产者出厂价格指数(PPI)         -2.7    -3.1~-1.9  -2.9     21
    固定资产投资(不含农户)(1-6月)       20.2    20.1~20.4  20.4     18 
    工业增加值                         9.1     8.8~9.5    9.2     20
    社会消费品零售总额                 12.9    11.8~13.4  12.9     19
    注：投资前值为1-5月数据，GDP前值为2013年一季度数据。
    
    路透综合15家机构预估中值显示，中国二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的
7.7%。二季度经济走弱的原因包括：外贸水分被挤出，制造业产能过剩鲜有改善，投资未现
强劲增长态势，流动性相对收紧。
    
    而6月居民消费价格指数(CPI)升幅预计受翘尾因素影响有所扩大，但通胀在年内不构成
威胁，工业生产者出厂价格指数(PPI)则料扩大同比跌幅，印证实体经济仍为产能过剩，需
求不足所困扰。
    
    “相比一季度表现，二季度经济仍处弱势徘徊阶段。”交通银行金融研究中心首席经济
学家连平等在报告中分析称，从“三驾马车”来看，出口在外部环境没有大的冲击下挤出水
分、回归真实，投资受制造业低迷影响略有下滑，消费增速受高端经营向中端转变的支撑稳
中有升；在央行强调维持稳健货币政策的背景之下，市场对未来流动性的预期由松向紧转变
。该机构对二季度GDP的预估与路透调查中值一致。
    
    中金稍早也已下调对二季度经济增长预估至7.5%，并指出，PPI通缩背景下制造业的固
定资产和库存投资增速将继续下滑；房地产和基础设施的投资也将因为整顿影子银行而在资
金来源方面受到影响；前期人民币实际有效汇率升值较快，将抑制出口增速。
    
    “虽然消费增速稳中有升，但是难以抵消投资、库存和出口的放缓，总需求仍将继续放
缓，拖累生产增速放缓。”中金报告指出。
    
    此前公布的先行指标--6月中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低
位且主要分项指标均下行，已经显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部
运行。 
    
    由于新领导层在经济保持一定增速的基础上，更强调调结构以提升经济增长的质量，分
析人士普遍预计，尽管二季度经济料放慢增长步伐，但并不意味着政府会出台刺激政策拉高
增速。
    
    交通银行认为，中央政府对经济减速的容忍度已经明显提高，将更大力度和关注重心放
在结构调整和经济改革方面，简政放权搞活市场、民生保障与稳经济、调结构相协调等的政
策有望继续出台。
    
    “但考虑到系列改革措施短期对经济拉动作用有限，部分改革措施可能还会在短期内增
加成本，抑制部分总需求，因此，在不可能出台新的需求刺激政策的前提下，下半年经济数
据难有大幅转好的可能性，因此我们调降全年经济增长预测至7.5%左右。”交行报告称。
    

    以下为各机构预测详情：（同比，%）
    
                    二季度GD    CPI       PPI       工业       投资       消费
                       P                                                
 澳新银行             7.5       2.6       -2.4      9.0        20.2       12.7
 交通银行             7.5       2.6       -2.5      9.1        20.3       13.1
 西班牙对外银行       7.6       2.3       -2.5      9.1        20.3       13.0
 凯投宏观             7.5       2.6       -2.9      8.8        20.2       12.7
 国开证券             7.5       2.5       -2.5      9.2        20.3       13.0
 建设银行             7.6       2.4       -2.8      9.4        20.4       12.6
 中金                 7.5       2.6       -2.7      9.0        20.3       13.1
 光大证券             7.6       2.5       -2.6      9.5        20.2       13.4
 高盛                  ~        2.5       -2.7      9.3        20.3       12.9
 高频经济             7.3       2.3       -3.1      8.9         ~         11.8
 华宝信托             7.5       2.6       -2.5      9.0        20.3       13.2
 兴业银行             7.5       2.6       -2.9      9.1        20.2       12.7
 ING金融市场          7.5       2.3       -2.6      9.0        20.2       12.9
 摩根大通             7.8       2.5       -2.8      9.1        20.1        ~
 华侨银行             7.7       2.6       -2.7      9.1        20.2       13.0
 北京领先国际金融      ~        3.0       -1.9      8.9         ~         12.5
 资讯                                                                   
 上海证券             7.9       2.2       -2.5      9.0        20.1       12.1
 申银万国             7.6       2.3       -2.4      9.2        20.1       12.9
 法兴银行              ~        2.5       -2.7       ~          ~          ~
 渣打银行             7.4       2.6       -2.7      9.1        20.1       13.0
 瑞银(UBS)            7.6       2.3       -2.7      9.2        20.2       13.0
 
  注：~表示数据不可得；CPI、PPI、工业和消费均为6月同比增速，投资为1-6月同比增速

  欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完)

 (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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