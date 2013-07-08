《中国数据观测》二季度GDP增速料降至7.5%，工业和投资难见起色

* 公布内容：中国二季度GDP,6月CPI、PPI和工业增加值等数据 * 公布时间：7月9日公布CPI和PPI，7月15日公布GDP等数据 调查结果: (同比,%) 中值 预测区间 前值 预测家数 二季度国内生产总值(GDP) 7.5 7.3~7.9 7.7 19 GDP环比 1.8 1.3-2.0 1.6 7 6月数据: 居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.2~3.0 2.1 21 CPI环比 -0.2 -0.5~-0.1 -0.6 7 工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.7 -3.1~-1.9 -2.9 21 固定资产投资(不含农户)(1-6月) 20.2 20.1~20.4 20.4 18 工业增加值 9.1 8.8~9.5 9.2 20 社会消费品零售总额 12.9 11.8~13.4 12.9 19 注：投资前值为1-5月数据，GDP前值为2013年一季度数据。 路透综合15家机构预估中值显示，中国二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的 7.7%。二季度经济走弱的原因包括：外贸水分被挤出，制造业产能过剩鲜有改善，投资未现 强劲增长态势，流动性相对收紧。 而6月居民消费价格指数(CPI)升幅预计受翘尾因素影响有所扩大，但通胀在年内不构成 威胁，工业生产者出厂价格指数(PPI)则料扩大同比跌幅，印证实体经济仍为产能过剩，需 求不足所困扰。 “相比一季度表现，二季度经济仍处弱势徘徊阶段。”交通银行金融研究中心首席经济 学家连平等在报告中分析称，从“三驾马车”来看，出口在外部环境没有大的冲击下挤出水 分、回归真实，投资受制造业低迷影响略有下滑，消费增速受高端经营向中端转变的支撑稳 中有升；在央行强调维持稳健货币政策的背景之下，市场对未来流动性的预期由松向紧转变 。该机构对二季度GDP的预估与路透调查中值一致。 中金稍早也已下调对二季度经济增长预估至7.5%，并指出，PPI通缩背景下制造业的固 定资产和库存投资增速将继续下滑；房地产和基础设施的投资也将因为整顿影子银行而在资 金来源方面受到影响；前期人民币实际有效汇率升值较快，将抑制出口增速。 “虽然消费增速稳中有升，但是难以抵消投资、库存和出口的放缓，总需求仍将继续放 缓，拖累生产增速放缓。”中金报告指出。 此前公布的先行指标--6月中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低 位且主要分项指标均下行，已经显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部 运行。 由于新领导层在经济保持一定增速的基础上，更强调调结构以提升经济增长的质量，分 析人士普遍预计，尽管二季度经济料放慢增长步伐，但并不意味着政府会出台刺激政策拉高 增速。 交通银行认为，中央政府对经济减速的容忍度已经明显提高，将更大力度和关注重心放 在结构调整和经济改革方面，简政放权搞活市场、民生保障与稳经济、调结构相协调等的政 策有望继续出台。 “但考虑到系列改革措施短期对经济拉动作用有限，部分改革措施可能还会在短期内增 加成本，抑制部分总需求，因此，在不可能出台新的需求刺激政策的前提下，下半年经济数 据难有大幅转好的可能性，因此我们调降全年经济增长预测至7.5%左右。”交行报告称。 以下为各机构预测详情：（同比，%） 二季度GD CPI PPI 工业 投资 消费 P 澳新银行 7.5 2.6 -2.4 9.0 20.2 12.7 交通银行 7.5 2.6 -2.5 9.1 20.3 13.1 西班牙对外银行 7.6 2.3 -2.5 9.1 20.3 13.0 凯投宏观 7.5 2.6 -2.9 8.8 20.2 12.7 国开证券 7.5 2.5 -2.5 9.2 20.3 13.0 建设银行 7.6 2.4 -2.8 9.4 20.4 12.6 中金 7.5 2.6 -2.7 9.0 20.3 13.1 光大证券 7.6 2.5 -2.6 9.5 20.2 13.4 高盛 ~ 2.5 -2.7 9.3 20.3 12.9 高频经济 7.3 2.3 -3.1 8.9 ~ 11.8 华宝信托 7.5 2.6 -2.5 9.0 20.3 13.2 兴业银行 7.5 2.6 -2.9 9.1 20.2 12.7 ING金融市场 7.5 2.3 -2.6 9.0 20.2 12.9 摩根大通 7.8 2.5 -2.8 9.1 20.1 ~ 华侨银行 7.7 2.6 -2.7 9.1 20.2 13.0 北京领先国际金融 ~ 3.0 -1.9 8.9 ~ 12.5 资讯 上海证券 7.9 2.2 -2.5 9.0 20.1 12.1 申银万国 7.6 2.3 -2.4 9.2 20.1 12.9 法兴银行 ~ 2.5 -2.7 ~ ~ ~ 渣打银行 7.4 2.6 -2.7 9.1 20.1 13.0 瑞银(UBS) 7.6 2.3 -2.7 9.2 20.2 13.0 注：~表示数据不可得；CPI、PPI、工业和消费均为6月同比增速，投资为1-6月同比增速 欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)