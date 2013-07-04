台湾货币市场：短率贴紧低位，市况欠佳令提存期初资金满溢

* 期初资金偏滥

* 短率贴紧低位

* 银行间负数操作不易

* 资金涌入短票

记者 詹静宜

路透台北7月4日 - 台湾银行间短率周四稳在低位。银行资金调度人士称，随着美国量化宽松(QE)祭出退场时程，金融市场迄今仍余波荡漾，资金涌进货币市场避险，令新提存期初资金水位高涨，短率贴紧区间低位，短票利率亦向区间低位靠拢。

银行资金交易员表示，本提存期初银行间很难采行负数操作，毕竟旬初同业资金拆借需求明显降温，连到期续作的单子都减少，资金去化只好仰赖短票市场，然短票券源依旧短缺，根本不足以因应银行间的资金去化需求，造成短票利率略见松动。

“本旬特难负数操作，只好滥在帐上!”一位大型银行交易员说。

至于台湾央行将在周五例行性标售1,000亿台币的364天期存单，下周一交割。 资金调度人士指出，7月资金情势偏滥，市场普遍预期标低于上月的可能性仍高。

上月央行1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.635%，略低于市场预期的0.65%左右，且是连三个月下跌，较上月的0.657%跌2.2基点。此是2010年9月的0.624%以来的次低纪录。

拆款中心资料 显示，经修正后周三超额准备为771亿台币，累计超额准备为5,483亿，加计前期1%的超额准备为6,622亿台币。

本地时间12:17时，

**台币兑美元 中午走升2.64角报30.038。

**台股 走跌0.13%，报7,900.50点；成交量 报517.01亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上日收在0.380-0.430%。

**今天发票量仍少**

在短票市场方面，大型票券商交易员表示，今天发票量仍偏少，然期初银行间负数操作激励买票需求簇拥，在供不应求的情况下，促使短票利率略向区间低位靠拢。

另有一大型票券商交易员称，很多企业在每月5日会例行性走钱，所以明天要关注实际走钱的情况，预估明天发票量会稍有增温。

“票量太少，短票利率略向低位测试!”一位大型票券交易员称。

30天期短票利率主要交投落在0.68%-0.69%，区间低位成交比重较上日提高，多数票券商月内短票利率成交在0.68%，跨月短票利率则成交在0.69%。

台湾7月提存期短票利率区间料在0.68-0.70%。货币市场交易人士认为，由于央行维持适度宽松基调不变，此提存期资金料将持续宽裕，市场普遍预料7月短票利率或将维持既有低位区间。

台湾央行今日存单到期金额3,920.3亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期量为783.15亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周四持平上日。市场人士指出，今日新的提存期开始，银行端资金水位稍多，较为积极询券，但投信及寿险资金水位平平，市况安静，不见资金调动大进大出。

市场资金调度人士称，投信及寿险在经过季底较为大幅的资金调动后，本周已趋于平静。不过银行端反而资金宽松依旧，今日新提存期开始，银行可以采负数操作，部分银行也陆续寻求RP券源以消化帐上闲置资金，即使天期稍短也不在乎，更将承作领域从公债扩及公司债。

“银行的钱还是没有去化管道。”一位证券商交易员表示。

市场人士指出，本周料RP市场市况已经稳定，若有利率调整将视下周市场资金情况而定。部分证券商预期下周市场资金倾向宽松，下调利率的机会增高，但下调速度不会太快。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，与上日大致相同，大区间则见0.70-0.73%。