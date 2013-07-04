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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 13:15 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑面临重大事件风险，走势偏向下档

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* 亚洲盘波动区间非常狭窄，稍晚将有主要央行会议

* 英国央行会议料无重大消息

* 欧洲央行料将维持政策不变，关注焦点为央行总裁德拉吉讲话，因有葡萄牙及希腊问题压力

* 经济展望及政治不确定性将压抑欧元/英镑

* 区间低位0.8460/70英镑有失守之虞

* 技术图表(link.reuters.com/wej49t)(完)

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