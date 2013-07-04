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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 13:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆遭遇一些卖压，但日本进口商低接买盘强劲

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* 日本财务省公布资金流动数据后，美元/日圆压力沉重，但逢低仍有日本进口商买盘

* 买单从99.60-70日圆向下挂出，在隔夜低点99.25前方较多

* 卖单从100.10-20开始向上分布，见到日本出口商身影(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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