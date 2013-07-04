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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 13:21 BJT

《汇市简讯》欧元在欧洲央行会议前鲜有走势指引

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* 欧元/美元盘初上涨，随后走低，且交投清淡

* 欧元/澳元和欧元/日圆的卖压承重，市场锁定获利，调整仓位

* 欧元/美元实际上处于1.2950-1.3030区间

* 欧元/日圆难以上行，卖单挂在一目均衡云区顶部131.13，停止单埋在128.65下方。(完)

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