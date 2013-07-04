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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 13:30 BJT

《汇市简讯》澳元出现空头回补，新西兰元交投区间略有上升

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* 澳元兑美元、兑日圆及兑欧元空头回补资金流情况明显

* 模型基金和宏观基金是不错的买家，市场注意到他们也买进新西兰元

* 新西兰元兑美元买盘报价升至约0.7750，卖盘报价/阻力位在0.7820-35

(完)

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(编译 李婷仪 审校 白云)

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