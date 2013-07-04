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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 13:55 BJT

美韩贸易：韩国制粉业者最早将于下周恢复进口美国白色小麦--消息

路透首尔7月4日 - 直接了解情况的消息人士周四表示，韩国制粉业者最早将于下周解除暂停进口美国白色小麦的禁令，此前韩国对进口小麦的检验中未发现转基因品种。

韩国制粉业者5月时暂停从美国进口白色小麦以待进行检验，因此前消息称，发现俄勒冈州种植有未经批准的转基因小麦，引起全球买家一片哗然。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)

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