国际油市：布兰特原油跌向105美元，埃及军方介入政权后供应疑虑缓解

0535GMT，布兰特原油 下滑0.23美元至每桶105.53美元，周三结算价创6月19日以来最高。

美国原油期货 小涨0.11美元至101.35美元，但脱离上日所及的14个月高点102.18美元。

我们应会看到油价回落，”悉尼商品研究机构Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt并表示，布兰特原油的下跌压力，可能要比西德克萨斯中质油(WTI)大，因中东石油供应中断的疑虑消退，可能使两种指标油价价差缩窄。

布兰特原油较美国原油的升水CL-LCO1=R周三降至2010年12月以来最窄。

美国一周库存数据显示，上周原油库存减少逾1,000万桶，为近13年来同期最大降幅。这也助美国原油一臂之力。

汽油和馏分油库存也减少，预估均为增加。

目前交易商静待周五将公布的美国非农就业数据，以确认美国的复苏正走上正轨。(完)

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