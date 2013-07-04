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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 13:52 BJT

台湾股市：收低17.7点为连续第四天下跌，受宏达电跌势拖累

路透台北7月4日 - 台湾股市周四收低0.2%，智能手机厂商宏达电 延续近期跌势，因市场对其季度业绩及下半年前景存在担忧。

加权股价指数 收低17.7点至7,893.72点，为连续第四天走低。电子类指数 下滑0.7%。

宏达电股价挫跌3%，本周至今跌幅达到15%左右。该公司定于周五公布财报。

初步数据显示，大盘成交值 为702.26亿台币，上交易日为864.28亿。(完)

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