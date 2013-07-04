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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初；澳元涌现空头回补买盘

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* 澳元/美元上扬0.34%，欧元/美元下跌0.10%，欧元/日圆下跌0.13%，美元/日圆持平

* 亚股多数走坚，沪综指上涨1.11%，日经指数下跌0.19%

* 澳元/美元上扬，澳洲央行副总裁洛威澄清后，央行降息机率下滑

* 澳元普遍出现空头回补；澳元/美元高点在0.9133美元

* 今日有西班牙公债标售、英国央行及欧洲央行会议，美国适逢7月4日国庆日假期(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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