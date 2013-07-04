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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 14:14 BJT

东京汇市：美元逼近五周高点，市场静候欧洲央行政策会议和美国非农数据

纽约      当日     今年来    2012年
                                 最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                             
 欧元/美元                         1.2997    1.3006     -0.07     -1.49    1.3194
 美元/日圆                          99.78     99.90     -0.12    +15.03     86.74
 欧元/日圆                         129.68    129.96     -0.22    +13.30    114.46
 美元/瑞郎                         0.9474    0.9465     +0.10     +3.48    0.9155
 英镑/美元                         1.5250    1.5278     -0.18     -6.16    1.6251
 美元/加元                         1.0509    1.0500     +0.09     +5.93    0.9921
 澳元/美元                         0.9112    0.9084     +0.31    -12.33    1.0393
 新西兰元/美元                     0.7782    0.7779     +0.04     -6.05    0.8283
 澳元/日圆                         90.940    90.740     +0.22     +0.90    90.130
 新西兰元/日圆                     77.650    77.700     -0.06    -44.86   140.820
 英镑/日圆                         152.15    152.63     -0.31     +8.05    140.82
 澳元/新西兰元                     1.1703    1.1667     +0.31     -6.67    1.2540
                                                                                 
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。(完)
    
        
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 (编译 张若琪;审校 王冠中)

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