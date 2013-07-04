中国经济：平稳运行格局未变，硬着陆可能性非常小--物流采购联合会副会长

路透北京7月4日 - 中国经济二季度增速进一步下降已经成大概率事件。不过在中国物流与采购联合会副会长蔡进看来，经济平稳运行的格局未变，“硬着陆”可能性非常小，未来一定要处理好稳增长和调结构之间的关系。

他周四在参加商务部新闻发布会时称，现在市场对经济增长率过于敏感，其实缓与不缓应该是放在一个区间来看，若以过去一年多经济增长的低谷和高峰来看，如果季度增速处在高低点7.4-7.9%之间，都可以说是平稳的。

“从PMI角度来讲，经济平稳运行的格局未变，硬着陆的可能性非常小，”他表示。

蔡进解释道，从PMI角度来看中国经济运行，不仅要看制造业还要看非制造业PMI；6月官方两个PMI指数虽然都有回落，但仍然在50以上，特别是制造业PMI三个月均值还是50.5，表明经济还是处在温和增长或者说适度增长区间。

此外，两个数据回落都有季节性因素，每年6月都是回落的，而今年回落幅度还不是很大；非制造业略有回落主要还是受建筑业回落拖累，要注意到服务业分项PMI反而是回升的。

他并预计，下半年生产资料价格同比估计还会有一定幅度回落，但回落幅度会收窄，因为现在一些生产资料价格已经出现回升迹象，虽然是否是趋势性回升还有待观察；此外去年低基数效应也会有影响。

中国6月官方制造业采购经理人指数（PMI）续降至50.1，逼近荣枯分水岭；6月非制造业商务活动指数亦降至53.9的九个月最低位。这两个数据由中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）联合编纂，按月发布。

不过蔡进也承认，整体上讲经济增长确实是偏弱的，主要是因为产能过剩不仅压低了价格，还打击了企业信心。

“一定要控制不合理需求的增长，这应该是转变经济发展方式的一个很重要的思路，”他说，“稳增长和调结构之间的关系一定要处理好。”

他指出，在现有经济结构中扩大需求往往可能是无效的，如果为了适应供大于求而再去扩大需求，那么在项目建设过程中可能的确形成了需求，但完工以后就又变成了供给。